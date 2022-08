OTTAWA, ON, le 6 août 2022 /CNW/ -

Résumé

Produit : Jamp-Atorvastatine, 40 mg, comprimés (lot MHC1403A, expiration 2023-09-30)

Jamp-Atorvastatine, 40 mg, comprimés (lot MHC1403A, expiration 2023-09-30) Problème : Produit de santé - Contamination

Produit de santé - Contamination Ce qu'il faut faire : Communiquez avec votre pharmacie pour vérifier si vous prenez des médicaments du lot concerné. Si c'est le cas, retournez-les à votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement et les faire éliminer de manière appropriée.

: Communiquez avec votre pharmacie pour vérifier si vous prenez des médicaments du lot concerné. Si c'est le cas, retournez-les à votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement et les faire éliminer de manière appropriée. Public visé : Grand public

Produits concernés

Produit DIN Lot Expiration Jamp-Atorvastatine, 40 mg, comprimés 02391074 MHC1403A 2023-09-30

Problème

Le Groupe Jamp Pharma (Jamp Pharma Corporation) procède au rappel d'un lot (MHC1403A) de comprimés Jamp-Atorvastatine, 40 mg, en raison d'une contamination possible par des morceaux de latex pendant la fabrication. Un morceau de latex a été trouvé dans un comprimé du lot concerné.

L'atorvastatine est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter les taux élevés de cholestérol ou d'autres lipides (comme les triglycérides) dans le sang et pour prévenir les maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques.

L'ingestion de latex peut poser de graves risques pour la santé des personnes allergiques à cette substance, y compris des réactions allergiques graves (anaphylaxie). Parmi les symptômes de l'anaphylaxie, il y a les difficultés respiratoires, la nausée, les vomissements et une pression artérielle basse. L'anaphylaxie peut mettre la vie en danger. En outre, les corps étrangers contenus dans les comprimés peuvent en changer la forme, ce qui pourrait les rendre difficiles à avaler et poser un risque d'étouffement.

Le Ministère surveille le rappel de l'entreprise et informera la population canadienne si de nouveaux risques pour la santé sont identifiés.

Ce que vous devriez faire

Communiquez avec votre pharmacie pour vérifier si vous prenez des médicaments du lot concerné. Si c'est le cas, retournez-les à votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement et les faire éliminer de façon appropriée.

Communiquez avec le Groupe Jamp Pharma en appelant sans frais au 1-866-399-9091, poste 501, ou en envoyant un courriel à [email protected] , si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

, si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez tout événement indésirable ou présentez votre plainte concernant un produit de santé à Santé Canada .

Type d'avis ou de rappel : Avis public

Catégorie : Produits de santé - Médicaments

Publié par : Santé Canada

