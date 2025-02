Produit : Produit antisolaire minéral Kids par Babyganics SPF 50 Totally Tropical (applicateur à bille et à vaporisation continue) pour enfants

Produit antisolaire minéral Kids par Babyganics SPF 50 Totally Tropical (applicateur à bille et à vaporisation continue) pour enfants Problème : Produits de santé -- qualité des produits

Produits de santé -- qualité des produits Ce qu'il faut faire : Éviter les produits concernés. Consulter un professionnel de la santé en cas de doute sur la santé de l'enfant ou de l'utilisateur si le produit concerné a été utilisé.

Images

Produits visés

Produit NPN Code de série/Lot Péremption Produit antisolaire minéral Kids par Babyganics SPF 50 Totally Tropical (à bille) 80125433 LA324/L4453223A LA324/L4463223A LA324/L4463223B LC106/L9611154A LC106/L9611154B LC106/L9611154C Nov-2025 Nov-2025 Nov-2025 Apr-2026 Apr-2026 Apr-2026 Produit antisolaire minéral Kids par Babyganics SPF 50 Totally Tropical (vaporisation continue) 80118204 LA314/L4533273A LA314/L4543273A Nov-2025 Nov-2025

Problème

SC Johnson & Son, Inc. rappelle certains lots de produits antisolaires Babyganics en raison de la présence d'impureté dont la concentration dépasse la limite acceptable, ce qui présenterait un risque pour la santé.

Les produits antisolaires en question conviennent aux nourrissons et aux enfants âgés de six mois à douze ans. Les adultes de 18 ans et plus peuvent également utiliser le vaporisateur.

L'impureté (un solvant, connu sous le nom monoglyme ou 1,2-diméthoxyéthane) peut être absorbée par la peau et par inhalation, et provoquer des effets secondaires lorsqu'elle est utilisée fréquemment sur une grande surface du corps ou lorsqu'elle est inhalée. Ces effets secondaires se traduisent par des troubles du développement fœtal et des troubles de l'appareil reproducteur chez tous les individus. Malgré la faible probabilité de ces conséquences sur la santé, elles ne peuvent être exclues. Par conséquent, les produits sont rappelés par mesure de précaution.

Santé Canada suit le rappel de l'entreprise ainsi que ses mesures correctives et préventives. Le ministère informera le public advenant la découverte de nouveaux risques pour la santé.

Ce qu'il faut faire

Évitez les produits concernés. Consulter un professionnel de la santé en cas de doute sur la santé de l'enfant ou de l'utilisateur si le produit concerné a été utilisé.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez contacter SC Johnson & Son, Inc. en appelant le 1-800-378-7803 ou en remplissant le formulaire de contact sur le site Web du rappel Babyganics (disponible en anglais seulement). De plus amples renseignements concernant le rappel, y compris la marche à suivre pour obtenir un remboursement, sont également disponibles sur le site Web du rappel Babyganics.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada .

Également disponible en anglais

SOURCE Santé Canada (SC)

Relations avec les médias: Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public: (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]