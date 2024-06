Produits : Solution de dialyse péritonéale Dianeal PD4 2,5 % de dextrose, 3000 mL et 5000 mL; Solution de dialyse péritonéale Physioneal 40 2,27% de glucose, 2500 mL

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Vérifiez immédiatement votre solution pour voir si votre produit est concerné. Si vous possédez un produit affecté, ne l'utilisez pas et consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé pour obtenir un produit de remplacement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des problèmes de santé.

Produits visés

Produit DIN Lot Expiration Solution de dialyse péritonéale Dianeal PD4 2,5 % de dextrose, 3000 mL 00865109 W4C09T0 31/03/2026 Solution de dialyse péritonéale Dianeal PD4 2,5 % de dextrose, 5000 mL 00865109 W4B26T4 W4B29T1 W4C07T1 W4C18T2 28/02/2026 28/02/2026 31/03/2026 31/03/2026 Solution de dialyse péritonéale Physioneal 40 2,27% de glucose, 2500 mL 02247722 W4B26T2 28/02/2025

Problème

Vantive ULC (une filiale de Baxter Corporation) rappelle certains lots de solutions de dialyse péritonéale Dianeal et Physioneal en raison d'une fuite potentielle au point de raccordement. Les lots concernés ont été distribués au Canada entre le 6 mars 2024 et le 29 mai 2024.

Dianeal et Physioneal sont des solutions de dialyse péritonéale stériles utilisées dans les hôpitaux et à domicile pour traiter les patients dont les reins ne fonctionnent pas correctement.

Les produits avec une fuite au point de raccordement peuvent être contaminés, exposant les patients à une contamination microbienne et à un risque accru de péritonite. On parle de péritonite lorsque la fine couche de tissu située à l'intérieur de l'abdomen, appelée péritoine, s'enflamme. Les symptômes de la péritonite sont les suivants : fièvre et frissons, douleur ou sensibilité au niveau du ventre, sensation de ballonnement, maux d'estomac et vomissements, perte d'appétit, diarrhée ou constipation, fatigue extrême et confusion. La péritonite peut entraîner la mort.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont relevés.

Ce qu'il faut faire :

Vérifiez immédiatement votre solution pour voir si votre produit est concerné. Si vous possédez un produit affecté, ne l'utilisez pas et consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé pour obtenir un produit de remplacement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des problèmes de santé.

Communiquez avec la Baxter Corporation en appelant sans frais au 1-888-719-9955 si vous avez des questions sur le rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

