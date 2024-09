OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ -

Résumé

Produits : comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg et AG-Clopidogrel 75 mg

comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg et AG-Clopidogrel 75 mg Problème : Produits de santé - sécurité des produits

Produits de santé - sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Si vous prenez les produits concernés, parlez-en à votre pharmacien dès que possible. Continuez à prendre vos comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg ou AG-Clopidogrel 75 mg jusqu'à ce que vous ayez parlé à votre pharmacien et obtenu un produit de remplacement. Contactez immédiatement un professionnel de la santé si vous ou une personne dont vous vous occupez présentez des effets secondaires graves dus à une dose incorrecte de clopidogrel.

Produits concernés :

Produit DIN Lot Date d'expiration Comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg 02415550 EG22CGM002 EG22CGM003 EG22CGN001 EG23CGN001 EG23CGN002 EG23CGN003 EG23CGM001 EG23CGL001 EG23CGN004 30-09-2025 30-09-2025 30-09-2025 31-05-2026 31-07-2026 31-07-2026 31-07-2026 31-07-2026 31-07-2026 Comprimés AG-Clopidogrel 75 mg 02431971 EG23AGH001 EG23AGM001 31-07-2026 31-07-2026

Problème

JAMP Pharma Corporation et Angita (AG) Pharma Inc. rappellent tous les lots de comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg et AG-Clopidogrel 75 mg, car certains comprimés peuvent peser moins ou plus qu'ils ne le devraient, ce qui signifie que les patients pourraient recevoir de manière inattendue une dose plus faible ou plus élevée que celle prévue. L'utilisation d'une dose incorrecte de clopidogrel peut entraîner des risques graves. Les patients qui prennent le produit concerné doivent le retourner à la pharmacie dès que possible, mais ne doivent pas arrêter leur traitement avant d'avoir obtenu un produit de remplacement.

Le clopidogrel, un médicament délivré sur ordonnance, est utilisé chez les adultes pour aider à prévenir la formation de caillots sanguins et à réduire le risque d'affections causées par des caillots sanguins, telles que les accidents vasculaires cérébraux, l'angine instable (douleur thoracique au repos), les crises cardiaques ou les maladies artérielles périphériques (douleur à la jambe pendant la marche ou au repos) et d'autres problèmes de circulation. Il peut également être utilisé chez les adultes souffrant de fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier).

La prise d'une dose inférieure à celle prévue peut réduire l'efficacité du médicament et entraîner un risque accru d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde et d'autres problèmes graves des vaisseaux sanguins.

La prise d'une dose plus élevée que prévu peut entraîner une surdose. Les signes et symptômes d'une surdose de clopidogrel peuvent inclure un allongement du temps de saignement et des complications hémorragiques ultérieures (p. ex., des saignements de nez, du sang dans les selles, les urines ou les yeux, des vomissements de sang, une toux de sang ou une éruption cutanée tachetée de pourpre). L'aggravation d'autres effets secondaires tels que nausées, vomissements, perte de goût, diarrhée, vertiges, maux de tête, éruptions cutanées, ecchymoses et douleurs articulaires ou musculaires peut également se produire.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de l'entreprise, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

Si vous prenez les produits concernés, parlez-en à votre pharmacien dès que possible. Il peut être impossible de savoir si vous recevez la dose correcte de clopidogrel en regardant les comprimés, car les comprimés en surpoids ou en sous-poids peuvent ressembler à des comprimés de taille normale.

Continuez à prendre vos comprimés JAMP-Clopidogrel 75 mg ou AG-Clopidogrel 75 mg jusqu'à ce que vous ayez parlé à votre pharmacien et obtenu un produit de remplacement.

Contactez immédiatement un professionnel de santé si vous ou une personne dont vous vous occupez présentez des effets secondaires graves liés à une dose incorrecte de clopidogrel.

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, communiquez avec JAMP Pharma Corporation en composant le numéro sans frais 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected] , ou avec Angita Pharma Inc. au 450-449-9272 ou par courriel à [email protected] .

, ou avec Angita Pharma Inc. au 450-449-9272 ou par courriel à . Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]