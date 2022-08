Produit : Pms-Hydromorphone, comprimés de 2 mg (DIN 00885436) commercialisés par Pharmascience inc. Vendus aux pharmacies en flacons de 100 comprimés pour distribution aux consommateurs.

Pms-Hydromorphone, comprimés de 2 mg (DIN 00885436) commercialisés par Pharmascience inc. Vendus aux pharmacies en flacons de 100 comprimés pour distribution aux consommateurs. Problème : Produit de santé - sécurité des produits

Produit de santé - sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Vérifiez votre flacon de pms-Hydromorphone pour vous assurer que vous avez les bons comprimés. Cessez d'utiliser le produit du lot concerné et communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement.

Vérifiez votre flacon de pms-Hydromorphone pour vous assurer que vous avez les bons comprimés. Cessez d'utiliser le produit du lot concerné et communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement. Public visé : Grand public et pharmaciens

Image(s) du produit :

2 mg : Comprimé orange, rond, biconvexe et sécable en deux avec « 2 » marqué en creux d'un côté et « pms » de l'autre côté.

8 mg : Comprimé blanc, rond, biconvexe et sécable en deux avec « 8 » marqué en creux d'un côté et « pms » de l'autre côté.

Produits touchés

Produit DIN Lot Date

d'expiration Pms-Hydromorphone de Pharmascience inc.

Comprimés de 2 mg de chlorhydrate d'hydromorphone Flacons de 100 comprimés 00885436 639268 31-01-2026

Problème

Pharmascience inc. rappelle un lot de pms-Hydromorphone, comprimés de 2 mg (lot 639268), car les flacons peuvent contenir des comprimés d'hydromorphone d'une concentration différente (8 mg), c'est-à-dire qu'ils contiennent une plus grande quantité d'hydromorphone. Les produits du lot touché ont été vendus entre mai 2022 et août 2022.

Les comprimés de 2 mg d'hydromorphone sont ronds et orange, et portent l'inscription « 2 » d'un côté et « pms » de l'autre côté. Les comprimés de 8 mg d'hydromorphone sont ronds et blancs, et portent l'inscription « 8 » d'un côté et « pms » de l'autre côté.

L'hydromorphone est un opioïde utilisé pour traiter la douleur et le trouble lié à la consommation d'opioïdes.

La prise accidentelle d'une dose trop forte d'hydromorphone (une dose de 8 mg au lieu d'une dose de 2 mg d'hydromorphone) ou l'augmentation soudaine de la dose d'hydromorphone pourrait entraîner une surdose, ce qui peut mettre la vie en danger, même chez les personnes qui ont une certaine tolérance aux opioïdes.

Les symptômes de la surdose d'hydromorphone peuvent inclure : étourdissements, somnolence, confusion, rythme cardiaque lent, respiration lente et difficile, peau froide et moite, convulsions, coma et mort.

Les patients et les aidants doivent connaître les signes et symptômes de la surdose d'hydromorphone et ils doivent demander immédiatement un avis médical s'ils observent un de ces symptômes. Si de la naloxone est à votre disposition, préparez-vous à l'administrer.

Le Ministère surveille le rappel effectué par l'entreprise et informera la population si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Ce que vous devez faire

Vérifiez votre flacon de pms-Hydromorphone pour vous assurer que vous avez les bons comprimés. Les comprimés de 2 mg d'hydromorphone sont ronds et orange, et portent l'inscription « 2 » d'un côté et « pms » de l'autre côté. Les comprimés de 8 mg d'hydromorphone sont ronds et blancs, et portent l'inscription « 8 » d'un côté et « pms » de l'autre côté.

Cessez d'utiliser le produit du lot concerné et communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement.

Si vous avez pris par accident le comprimé de 8 mg d'hydromorphone au lieu du comprimé de 2 mg d'hydromorphone et que vous avez des problèmes de santé, ou si vous ne savez pas si vous avez pris trop d'hydromorphone, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, les urgences d'un hôpital ou un centre antipoison régional, même si vous n'avez aucun symptôme. Si de la naloxone est à votre disposition, préparez-vous à l'administrer.

Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec Pharmascience inc. à [email protected] ou au 1-888-550-6060.

ou au 1-888-550-6060. Signalez tout effet indésirable ou plainte concernant un produit de santé à Santé Canada .

Type d'alerte/de rappel : Avis public

Catégorie : Médicaments

Entreprises : Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec Pharmascience inc. à [email protected] ou au 1-888-550-6060.

Publié par : Santé Canada

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709