Produits de santé - produits laitiers allergènes non déclarés Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique aux produits laitiers. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Produit NPN Lot Expiration Health First Ashwagandha Supreme, 120 capsules 80090653 1398302 Mai 2027

Health First Network rappelle un lot de bouteilles contenant 120 capsules Health First Ashwagandha Supreme parce que l'étiquette porte la mention « sans produits laitiers », alors que le produit a été en contact avec des produits laitiers pendant la production. Cela pourrait présenter d'importants risques pour la santé des personnes souffrant d'une allergie grave aux produits laitiers.

L'ashwagandha est une plante traditionnellement utilisée dans les remèdes ayurvédiques pour aider à réduire le stress et à améliorer l'état de santé général, y compris les niveaux d'énergie.

Les personnes allergiques aux produits laitiers (le lait, par exemple) peuvent présenter un éventail de symptômes allant de bénins à graves lorsqu'elles sont exposées à des protéines du lait, même en petites quantités. Ces symptômes peuvent comprendre des bosses qui démangent sur la peau, des maux d'estomac et des difficultés respiratoires qui peuvent mettre la vie en danger.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre par cette dernière de mesures correctives et préventives pour empêcher que le problème ne se reproduise. Si de nouveaux risques pour la santé sont mis au jour, le Ministère en informera la population.

N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique aux produits laitiers.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez communiquer avec Health First Network en composant le numéro sans frais 1-888-333-6353 (choisissez ensuite l'option 3) ou en envoyant un message à l'adresse [email protected] .

3) ou en envoyant un message à l'adresse . Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]