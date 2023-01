Produit : Divers produits dont l'étiquette indique la présence de médicaments d'ordonnance

Divers produits dont l'étiquette indique la présence de médicaments d'ordonnance Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Produits visés

Produit et usage prévu Médicaments d'ordonnance mentionnés sur l'étiquette Ambimox Antibiotique Amoxicilline Megalin Antidouleur Acide méfénamique Solmux Mucolytique (pour fluidifier le mucus) Carbocistéine Solmux Advance Mucolytique (pour fluidifier le mucus) Carbocistéine Brilliant Skin Essentials

Brilliant Rejuv Set Éclaircissant pour la peau Hydroquinone et trétinoïne Brilliant Skin Essentials

Brilliant Rejuv Topical Solution Éclaircissant pour la peau Hydroquinone et trétinoïne Brilliant Skin Essentials

Brilliant Rejuv Topical Cream Éclaircissant pour la peau Hydroquinone et trétinoïne

Problème

Santé Canada a retiré divers produits de santé non homologués de la boutique More to Shoppe sur Facebook et les a saisi de son entrepôt d'Edson en Alberta. L'étiquette des produits indique la présence de médicaments d'ordonnance qui peuvent poser de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé, comme des médicaments d'ordonnance, ou des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes précis et peuvent avoir des effets secondaires graves. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus que sur présentation d'une ordonnance.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Vérifiez sur l'étiquette des produits que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si la vente des produits a été autorisée.

. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé pour vérifier si la vente des produits a été autorisée. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

L'amoxicilline est un antibiotique d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'amoxicilline peut provoquer des réactions allergiques graves assorties de symptômes tels que gonflement des lèvres, du visage et de la gorge, difficultés respiratoires, éruptions cutanées graves et démangeaisons, nausées, vomissements, diarrhée et signes d'insuffisance rénale et hépatique. Elle est à éviter chez les patients présentant des allergies connues aux médicaments contenant de l'amoxicilline. L'amoxicilline peut également provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques à d'autres types d'antibiotiques. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de l'amoxicilline peut entraîner la prolifération de bactéries que cet antibiotique ne peut pas éliminer, ce qui signifie qu'il pourrait ne plus être efficace à l'avenir (phénomène qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

La carbocistéine est un médicament d'ordonnance dont l'utilisation n'est pas approuvée au Canada. Elle est employée dans d'autres pays pour traiter les affections associées à un excès de mucus dans les voies respiratoires. Les effets secondaires comprennent la diarrhée, la nausée et les brûlures d'estomac. Des réactions allergiques (p. ex., anaphylactiques) et cutanées graves ont été signalées lors de son utilisation. La carbocistéine peut altérer la muqueuse de l'estomac et provoquer des saignements gastro-intestinaux chez les personnes âgées, les personnes ayant des antécédents d'ulcères gastroduodénaux ou les patients prenant des médicaments dont on sait qu'ils provoquent des saignements gastro-intestinaux, comme l'acide acétylsalicylique (AAS) ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). L'utilisation de la carbocistéine par les personnes enceintes est déconseillée.

L'hydroquinone est considérée comme un médicament d'ordonnance lorsque le produit a une concentration supérieure à 2 % et comme un produit de santé naturel lorsqu'il a une concentration de 2 % ou moins. L'hydroquinone sur ordonnance ne doit être prise que sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'hydroquinone pour usage topique (sur la peau) est utilisée pour éclaircir des taches foncées sur la peau de différentes origines (p. ex. exposition au soleil, lésion de la peau, grossesse, prise de médicaments, vieillissement). Les personnes allergiques à l'hydroquinone et celles qui prennent des médicaments qui rendent leur peau photosensible (sensible à la lumière) ne devraient pas prendre d'hydroquinone. L'utilisation d'hydroquinone est aussi déconseillée chez les personnes enceintes ou allaitantes et les enfants. Ce médicament d'ordonnance devrait être utilisé avec prudence par les personnes qui ont déjà eu un cancer. Ses effets secondaires incluent des réactions cutanées comme des rougeurs, une peau sèche ou gercée, des brûlures, des picotements, de la desquamation (peau qui pèle), des démangeaisons, une photosensibilité accrue, des coups de soleil, des ampoules ou la formation de cicatrices. L'hydroquinone peut causer une décoloration de la peau (c.-à-d., formation de taches bleues, noires ou blanches) qui, dans certains cas, peut altérer l'apparence. Chez des animaux de laboratoire, l'exposition à long terme à l'hydroquinone a été associée au cancer.

L'acide méfénamique pris par voie orale (par la bouche) est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) délivré sur ordonnance. Il sert à soulager les douleurs musculaires, les maux de tête, les douleurs dentaires et les douleurs menstruelles. Il ne doit être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il augmente le risque d'événements cardiaques graves (tels que crise cardiaque et accident vasculaire cérébral), d'hypertension artérielle, de saignements ou d'ulcères gastro-intestinaux, de problèmes rénaux ou hépatiques graves et de problèmes de coagulation ou de saignement. Des réactions allergiques graves peuvent survenir, notamment des éruptions cutanées et des démangeaisons, qui peuvent également être accompagnées de frissons, de courbatures et d'autres symptômes de type grippal.

La trétinoïne pour usage topique (sur la peau) est un médicament d'ordonnance utilisé pour le traitement de l'acné. Elle ne devrait être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de la santé. La trétinoïne pour usage topique ne devrait pas être utilisée pendant la grossesse, parce qu'elle a été associée à des anomalies congénitales. Les personnes qui allaitent, les enfants de moins de 12 ans, les personnes qui présentent une inflammation ou une irritation de la peau, les personnes ayant déjà eu un cancer de la peau, les personnes qui ont des lésions cutanées non diagnostiquées et les personnes qui prennent des médicaments qui rendent leur peau photosensible ne devraient pas utiliser de trétinoïne pour usage topique. La trétinoïne peut causer de la douleur, de l'irritation, des démangeaisons, de la rougeur ou de l'enflure aux endroits où elle est appliquée. Elle peut endommager la peau, en changer la couleur ou la rendre plus sensible à la lumière du soleil ou des lits de bronzage, ce qui cause des coups de soleil. L'utilisation combinée de trétinoïne et d'hydroquinone peut augmenter l'intensité de certains des effets secondaires de la trétinoïne.

