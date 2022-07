Produit : Laxatifs salins en solution orale de citrate de magnésium de marques Equate (saveur de citron), Personnelle (saveur de citron) et Life Brand (saveurs de citron et de cerise (NPN 80015316)

Laxatifs salins en solution orale de citrate de magnésium de marques Equate (saveur de citron), Personnelle (saveur de citron) et Life Brand (saveurs de citron et de cerise (NPN 80015316) Problème : Produit de santé - sécurité des produits

Produit de santé - sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Cesser d'utiliser le produit rappelé. Consulter un professionnel de la santé si vous avez consommé ce produit et avez des préoccupations relatives à votre santé.

Cesser d'utiliser le produit rappelé. Consulter un professionnel de la santé si vous avez consommé ce produit et avez des préoccupations relatives à votre santé. Public visé : grand public

Image(s) du produit :

Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Equate, 300 ml, saveur de citron

Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand, 300 ml, saveur de citron

Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand, 300 ml, saveur de cerise

Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Personnelle, 300 ml, saveur de citron

Produits visés

Produit NPN Lot Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Equate,

300 ml, saveur de citron 80015316 Tous les lots Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand,

300 ml, saveur de citron 80015316 Tous les lots Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand,

300 ml, saveur de cerise 80015316 Tous les lots Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Personnelle,

300 ml, saveur de citron 80015316 Tous les lots

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que tous les lots de laxatifs salins en solution orale de citrate de magnésium de marques Equate (saveur de citron), Life Brand (saveurs de citron et cerise) et Personnelle (saveur de citron) (NPN 80015316) sont rappelés par l'importateur, Shandex Sales Group Ltd. (Shandex Group), en raison d'un risque de contamination microbienne. L'entreprise rappelle les produits par mesure de précaution, à la suite d'un rappel aux États-Unis de produits semblables qui sont fabriqués dans le même établissement.

La solution orale de citrate de magnésium est utilisée comme laxatif pour le soulagement de la constipation occasionnelle. L'utilisation du produit est indiquée chez les adultes et les enfants âgés de deux ans ou plus.

Des essais microbiens réalisés sur les produits rappelés aux États-Unis ont permis de déceler la présence de Gluconacetobacter liquefaciens. L'ingestion des produits contaminés peut entraîner l'apparition de symptômes comme une gêne ou des douleurs abdominales, la diarrhée, des nausées et des vomissements. Les enfants, les femmes enceintes, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli pourraient être plus vulnérables à des effets indésirables graves découlant d'une contamination microbienne.

Le Ministère surveille le rappel de l'entreprise et informera la population canadienne dans l'éventualité où de nouveaux risques pour la santé étaient découverts.

Ce que vous devriez faire

Cessez d'utiliser le produit rappelé.

Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Communiquez avec l'importateur, Shandex Sales Group Ltd. par téléphone au 1-905-420-7407, ou par courriel à l'adresse [email protected] , si vous avez des questions sur ce rappel.

, si vous avez des questions sur ce rappel. Signalez les effets indésirables des produits de santé ou transmettez vos plaintes concernant de tels produits à Santé Canada .

Type d'alerte/de rappel : avis public

Catégorie : produits de santé - produits de santé naturels

Publié par : Santé Canada

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866 225-0709