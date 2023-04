OTTAWA, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des peuples autochtones une aide financière pour favoriser leur participation à la planification de l'étude sur le parc urbain national de la Rouge.

L'étude portera sur les effets potentiels des projets de développement adjacents au parc urbain national de la Rouge, situé dans la région du Grand Toronto. L'objectif est de comprendre les effets potentiels, y compris les effets cumulatifs, des projets de développement passés, actuels et futurs sur l'intégrité du parc urbain national de la Rouge et ses objectifs de gestion.

Une aide financière est disponible pour aider les personnes et les groupes admissibles à participer aux discussions et à prendre part à l'élaboration de documents, y compris le mandat, qui permettront de définir l'approche et de la portée proposées de l'étude.

Les demandes reçues d'ici le 1er mai 2023 à minuit, heure du Pacifique, seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, veuillez consulter le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence du Registre 84459). Vous trouverez un lien menant au formulaire de demande d'aide financière, qui comprend des renseignements sur l'admissibilité, dans la section « Possibilités d'aide financière ».

Pour de plus amples renseignements sur cette possibilité d'aide financière, veuillez communiquer le Programme d'aide financière de l'Agence, par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1-866-582-1884.

