Programme de recherche - Appel ouvert à la recherche

OTTAWA, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Une période de demande de financement pour le programme de recherche de l'AEIC est maintenant ouverte.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) sollicite des propositions de recherche qui permettraient d'appuyer des évaluations de projets ainsi que des évaluations régionales et stratégiques de grande qualité.

Une période de demande de financement pour le programme de recherche de l'AEIC est maintenant ouverte Post this

Les institutions de recherche et universitaires, les organisations sans but lucratif, les communautés autochtones, les organisations autochtones et les particuliers sont invités à présenter leurs propositions.

La période de demande de financement est ouverte du 4 septembre au 18 octobre 2024. Toutes les demandes reçues au plus tard le 18 octobre 2024 seront prises en compte en vue de recevoir du financement, en fonction des critères de sélection et des fonds disponibles.

Pour en savoir plus sur les thèmes et activités de recherche admissibles et sur la manière de présenter une demande de financement, veuillez consulter l'avis d'appel ouvert à la recherche.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected] ou en appelant au 343-549-3870