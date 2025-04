OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ -

Résumé

BPC-157 (Groupe CNW/Santé Canada (SC)) PT-141 (Groupe CNW/Santé Canada (SC)) TB-500 (Groupe CNW/Santé Canada (SC))

Produit : Médicaments peptidiques injectables non autorisés

Médicaments peptidiques injectables non autorisés Problème : Produits de santé - Produits non homologués; Sécurité des produits.

Produits de santé - Produits non homologués; Sécurité des produits. Ce qu'il faut faire : Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé un médicament peptidique injectable non autorisé et que vous vous inquiétez pour votre santé. N'achetez ou n'utilisez pas de médicaments non autorisés. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées. Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente.

Produits visés

Produits de santé non autorisés vendus en ligne par Prime Research de Sherbrooke (Québec), dont des médicaments peptidiques injectables

Problème

Santé Canada a saisi des médicaments peptidiques injectables non autorisés, ainsi que des médicaments non autorisés pour le culturisme, vendus en ligne par Prime Research, car ils peuvent poser de graves risques pour la santé. À la demande du Ministère, l'entreprise a cessé de faire de la publicité et de vendre des produits de santé non autorisés, et a notamment supprimé son site Web.

Les médicaments peptidiques agissent sur les fonctions de l'organisme, et les peptides injectables sont réglementés comme des médicaments sur ordonnance au Canada. Santé Canada n'a autorisé aucun des produits vendus sur le site Web de Prime Research, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et que leur vente est illégale au Canada. Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils servent à traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves.

Les médicaments injectables non autorisés peuvent poser des risques graves pour la santé. Ils pourraient :

provoquer des infections, des réactions allergiques, des interactions possibles avec d'autres médicaments qu'une personne pourrait prendre, ainsi que d'autres complications pour la santé;

contenir des ingrédients à risque élevé, des additifs ou des contaminants dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette;

ne pas avoir été fabriqués ou entreposés de façon sécuritaire.

Si d'autres préoccupations relatives à l'innocuité sont constatées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la communication de mises à jour, au besoin.

Ce que vous devriez faire

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]