Sommaire

Produit : Champignons enoki crus importés

Enjeu : Diverses marques de champignons enoki crus importés ont fait l'objet d'un rappel au cours des dernières années en raison de la bactérie Listeria monocytogenes.

Que faire? Suivez les conseils sur la salubrité des aliments ci-dessous pour assurer votre sécurité et celle de votre famille.

Public visé : Grand public / General Public

Enjeu

Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) rappellent à la population canadienne de prendre en compte la salubrité des aliments lorsqu'elle manipule des champignons enoki crus importés.

Les champignons enoki sont longs et blancs et ont un pied mince. Ils sont habituellement cuits, mais, à l'occasion, ils sont servis crus dans certaines recettes. C'est une denrée commune dans l'ensemble de l'Asie et son marché s'est élargi au Canada au cours des dernières années. La majorité des champignons enoki crus disponibles sur le marché canadien sont importés d'Asie.

Depuis 2020, l'ACIA a procédé au rappel de plusieurs marques de champignons enoki crus importés de la Corée du Sud et de la Chine en raison d'une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes (Listeria). L'ACIA continue de collaborer avec les importateurs et les autorités responsables de la salubrité des aliments de ces deux pays pour gérer ce risque.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Bien que de nombreuses personnes soient exposées à la bactérie Listeria, seules certaines d'entre elles seront affectées par la listériose. Les symptômes de la listériose peuvent se manifester dès la troisième journée après la consommation d'aliments contaminés. Consultez un médecin si vous présentez une combinaison des symptômes suivants : fièvre, nausées, crampes, diarrhée, vomissements, maux de tête, constipation ou douleurs musculaires. Renseignez-vous sur les symptômes de la listériose et sur ce qu'il faut faire si vous tombez malade.

Ce qu'il faut faire

Achetez toujours des champignons enoki crus conservés dans la section réfrigérée de l'épicerie.

Réfrigérez et entreposez les champignons enoki crus à 4 °C (40 °F) ou moins, dès votre retour de l'épicerie.

Conservez les champignons enoki crus séparés des aliments qui ne seront pas cuits pour éviter toute contamination croisée et prévenir la propagation des bactéries, le cas échéant.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et savonneuse pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé des champignons enoki crus. De plus, lavez les ustensiles, les comptoirs et les planches à découper avant et après avoir manipulé des champignons enoki crus.

Si les gens mangent des champignons enoki crus ou pas assez cuits, ils risquent davantage de tomber malades. La cuisson complète des champignons enoki à 70 °C pendant au moins 2 minutes réduit les risques liés à la salubrité des aliments.

Les personnes enceintes, âgées de 60 ans ou plus ou dont le système immunitaire est affaibli sont plus vulnérables à la bactérie Listeria et ne devraient manger que des champignons enoki bien cuits.

et ne devraient manger que des champignons enoki bien cuits. Pour les personnes faisant partie des populations non vulnérables qui choisissent de manger des champignons enoki crus, elles doivent essayer de les choisir les plus frais possibles. L'étiquette de certains produits porte des indications de date qui peuvent vous aider à prendre des décisions, comme une date de récolte. Attention : les champignons enoki crus peuvent souvent sembler frais même s'ils sont distribués depuis longtemps.

Les consommateurs doivent signaler à l'ACIA toute préoccupation liée à la salubrité des aliments.

Vérifiez toujours si vous avez un produit visé par un rappel à la maison. Les produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Pour en savoir plus :

Renseignements supplémentaires

Rappels ou avis antérieurs

Pour obtenir une liste complète des rappels, veuillez consulter : Trouvez des rappels, des avis et des avis de sécurité - Canada.ca

Mesures prises

L'ACIA continue de travailler avec les importateurs et les autorités responsables de la salubrité des aliments de la Corée du Sud et de la Chine pour gérer ce risque, tout en mettant en œuvre des mesures de gestion des risques supplémentaires pour les intervenants de l'industrie. En mars 2023, l'ACIA a mis en œuvre les conditions de licence du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada pour les importateurs de champignons enoki crus de la Corée du Sud et de la Chine. Les conditions comprennent l'exigence de conserver et d'analyser les produits pour dépister la bactérie Listeria à la première destination au Canada.

Pour en savoir plus :

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes de renseignements des médias : Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]; Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : Agence canadienne d'inspection des aliments, Ligne sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), 1-613-773-2342 (national ou international), [email protected]; Santé Canada, 866-225-0709, [email protected]