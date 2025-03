OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Applications logicielles de surveillance continue de la glycémie pour appareils intelligents

Problème : Résultats d'analyse inexacts ou prise de mesures inexactes

Ce qu'il faut faire : Vérifiez vos paramètres d'alerte et consultez le manuel de votre appareil pour vous assurer que les alertes fonctionnent comme prévu.

Public cible : Grand public; professionnels de la santé

Problème

Certaines personnes qui utilisent des dispositifs de surveillance du glucose en continu ont signalé ne pas recevoir ou entendre les alertes de sécurité de leurs appareils intelligents, tels que leur téléphone intelligent ou leur montre intelligente. Si vous manquez une alerte de sécurité, vous risquez de ne pas traiter votre hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) ou votre hyperglycémie (taux de sucre élevé dans le sang), ce qui pourrait entraîner de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical, tels qu'une hypoglycémie ou une hyperglycémie sévère, une perte de conscience, des convulsions, le coma et la mort.

Vérifiez vos paramètres d'alerte et consultez le manuel de votre appareil pour vous assurer que les alertes de sécurité fonctionnent comme prévu.

Le volume des alertes de sécurité peut être affecté par :

les paramètres du téléphone, tels que le mode « veille », le mode « concentration » ou le mode « ne pas déranger »;

les connexions avec d'autres matériels qui peuvent modifier le volume par défaut des alertes, tels que le Bluetooth, les écouteurs sans fil ou la radio d'auto;

les mises à jour du système d'exploitation, les fonctions d'économie de batterie et le mode « veille prolongée » (provoqué lorsque l'utilisateur n'utilise pas l'appareil pendant de longues périodes) peuvent également provoquer des dysfonctionnements.

Ce problème ne concerne que les alertes de sécurité provenant d'appareils intelligents tels que les téléphones intelligents; elle n'affecte pas les autres parties de votre dispositif de surveillance du glucose.

Santé Canada continuera à travailler avec les fabricants d'applications pour appareils de diabète afin d'établir et de réduire les risques de désactivation involontaire des alertes de sécurité.

Ce que vous devriez faire

Si vous ne vous sentez pas bien, vérifiez votre taux de glucose à l'aide de votre dispositif de surveillance du glucose en continu ou d'une autre méthode, et consultez un médecin si nécessaire.

Surveillez activement votre glycémie jusqu'à ce que vous ayez déterminé si l'application vous alerte correctement.

Consultez les instructions fournies avec votre dispositif de surveillance du glucose en continu lors de l'installation, de la configuration et de la mise à jour des applications de surveillance de la glycémie sur votre appareil intelligent.

Vérifiez vos paramètres d'alerte et le volume, et consultez le manuel de votre appareil pour vous assurer que les alertes de sécurité fonctionnent comme prévu avec tous les paramètres de votre appareil intelligent (y compris les modes « ne pas déranger », « concentration » ou « veille »).

Si vous remarquez un problème concernant vos alertes, communiquez avec le fabricant pour obtenir de l'aide afin de dépanner les paramètres de votre appareil intelligent.

Signalez tout problème concernant vos dispositifs de surveillance du diabète à Santé Canada .

Renseignements supplémentaires

Contexte

Les dispositifs de surveillance continue du glucose peuvent être dotés d'une application sur un téléphone intelligent, une montre intelligente ou une tablette pour recevoir des informations et des alertes au lieu ou en plus d'un dispositif d'affichage dédié. Ces applications fournissent aux personnes atteintes de diabète des alertes, un suivi des données et des informations sur la gestion du diabète, et peuvent leur permettre de transmettre des alertes à des soignants ou à d'autres contacts.

Les fonctionnalités des appareils intelligents peuvent également affecter les applications qui permettent aux amis, à la famille, aux soignants ou à d'autres contacts de recevoir des notifications lorsque la personne diabétique a un taux de glycémie élevé ou faible.

