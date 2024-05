AVIS - Point de presse des partis d'opposition: la mort de Normand Meunier ne doit pas être en vain

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les trois partis d'opposition seront réunis pour un point de presse transpartisan aujourd'hui le 29 mai à 11h40 dans le Hall principal de l'Hôtel du parlement au sujet du décès de M. Normand Meunier et des lacunes en soins pour les personnes en situation de handicap.

Vincent Marissal de Québec solidaire, Elisabeth Prass du Parti Libéral du Québec et Joël Arseneau du Parti Québécois seront accompagnés de Mme Sylvie Brosseau, conjointe de feu M. Normand Meunier, et de M. Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 29 mai 2024

Heure: 11h40

Lieu: Hall principal de l'hôtel du Parlement

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]; Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'Opposition officielle, 418-571-6749 ou [email protected]; Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717 ou [email protected]