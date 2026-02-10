AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur le PEQ

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le Leader parlementaire pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, ainsi qu'Andrés Fontecilla, reponsable solidaire en matière d'Immigration, tiendront un point de presse, demain 11 février 2026 à 12h00 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale. Ils seront accompagnés de travailleuses du secteur public qui devront bientôt quitter le Québec en raison de la récente fermeture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) par le ministre Jean-François Roberge.

Les intervenants et intervenantes seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 11 février 2026

Heure: 12h00

Lieu: Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected] ou (819) 446-4308