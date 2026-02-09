AVIS AUX MÉDIAS - AVIS - Le député solidaire Etienne Grandmont au Déjeuner-bénéfice de Trajectoire Québec
09 févr, 2026, 08:43 ET
MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Transport, Etienne Grandmont, sera présent au 20e Déjeuner-bénéfice de Trajectoire Québec, ce lundi 9 février à 11h, où le ministre du Transport, Jonatan Julien, tiendra une allocution.
M. Grandmont sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.
AIDE-MÉMOIRE
Quand :
Lundi 9 février 2026
Heure :
11h
Où :
Centre Sheraton (1201 Boul. René-Lévesque O, Montréal)
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
