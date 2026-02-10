Québec solidaire demande à la CAQ de suspendre l'abolition du PEQ pendant leur course à la chefferie

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - À l'instar du dossier du 3e lien, il est devenu manifeste que la réforme du ministre de l'Immigration Jean-Francois Roberge, qui a entraîné l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), ne fait pas consensus à l'intérieur même du gouvernement. En effet, l'aspirant chef Bernard Drainville soutient depuis plusieurs jours maintenant qu'une clause de droits acquis doit être accordée sans délai aux personnes touchées par l'abolition du PEQ, alors que sa rivale Christine Fréchette s'y refuse toujours.

Dans le cas du 3e lien, face aux vifs débats qui ont refait surface dans la course à la direction du parti, le ministre Julien a confirmé la semaine dernière que le dossier était mis sur pause jusqu'à la fin de la course. Québec solidaire demande que la même chose soit faite dans le dossier du PEQ, compte tenu des divergences manifestes au sein même de la CAQ, mais aussi face à l'appui unanime de la société civile.

« La réforme du ministre doit être arrêtée immédiatement. Le PEQ doit être rouvert et une clause de droits acquis accordée sans délai. Le climat d'incertitude, maintenant amplifié par la course à la chefferie de la CAQ, est tout simplement intenable. C'est intenable pour les personnes abandonnées par l'abolition du PEQ, mais aussi pour nos services publics et nos entreprises qui ont besoin de stabilité, pas d'improvisation. », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, Leader parlementaire de Québec solidaire.

Québec solidaire rappelle que l'abolition du PEQ entache la réputation du Québec à l'international et crée une grande incertitude chez ceux et celles qui ont choisi le Québec sur la base de ces promesses, mais aussi auprès de l'ensemble du milieu économique, syndical, universitaire, collégial et municipal.

