AVIS - Point de presse de Québec solidaire et de groupes de la société civile en faveur de l'adoption du projet de loi Françoise David

QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que les députés Andrés Fontecilla et Christine Labrie feront un point de presse ce jeudi 28 mars à 13h dans le hall de l'hôtel du Parlement. Ils seront accompagnés de groupes de la société civile mobilisés en faveur de l'adoption du projet de loi 198 visant à modifier la loi Françoise David et élargir les protections des locataires aînés en pleine crise du logement.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 28 mars 2024

Heure: 13h

Lieu: Hall principal de l'hôtel du Parlement

