Avis - Pharm Canada Inc. rappelle tous les lots de « Passion X » et « Passion Fem » parce qu'ils contiennent un ingrédient médicamenteux d'ordonnance non déclaré et peuvent poser de graves risques pour la santé

De plus, Santé Canada a suspendu toutes les licences de produits de santé sexuelle de l'entreprise, ce qui signifie qu'aucune personne ou entreprise n'est autorisée à vendre ces produits au Canada (voir les produits concernés ci-dessous). Pharm Canada Inc. a confirmé que « Passion X » et « Passion Fem » sont les seuls produits de santé sexuelle qu'elle commercialisait au Canada.

Les médicaments d'ordonnance ne devraient être pris que sur l'avis et sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des maladies précises et peuvent causer des effets secondaires graves.

Qui est concerné

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé des produits de santé sexuelle vendus par Pharm Canada Inc.

Produits concernés

Tous les lots de Passion X (NPN 80077712), disponible en paquets de 2 capsules et 10 capsules

Tous les lots de Passion Fem (NPN 80087293), disponible en paquets de 2 capsules et 10 capsules

Licences de produits suspendues :

Nom(s) du produit NPN suspendu Passion X 80064558 Zoro 80077616 Vigor X 80077708 Performax X 80077711 Passion X; Bio Power X 80077712 Natura-One Passion Fem; Passion Fem 80087293 Passion Xtra; Horny Bull 80088477

Ce que les consommateurs devraient faire

Cesser d'utiliser les produits concernés. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des problèmes de santé.

Retournez tout produit inutilisé au lieu d'achat.

Communiquez avec Pharm Canada Inc. à l'adresse info@pharmcanada.net ou au numéro 416-255-5555, poste 222 si vous avez des questions au sujet du rappel.

Déclarer à Santé Canada tout effet indésirable ou toute plainte liés à un produit de santé.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a suspendu les licences de produits de santé sexuelle de l'entreprise, ce qui signifie que ces produitsne peuvent pas être vendus au Canada. Santé Canada termine les essais sur le produit et surveille le rappel de Passion X et de Passion Fem par l'entreprise. Si d'autres problèmes de sécurité sont cernés, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens au besoin.

Contexte général

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter la dysfonction érectile et ne devrait être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il ne doit pas être utilisé par les personnes qui y sont allergiques. De plus, il ne devrait pas être utilisé par les personnes qui prennent un médicament à base de nitrate (p. ex., la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques courent un risque accru d'effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, douleur thoracique, hypertension artérielle et rythme cardiaque anormal. Parmi les autres effets secondaires possibles, mentionnons les maux de tête, les bouffées vasomotrices, l'indigestion, les étourdissements, une vision anormale et une perte auditive.

