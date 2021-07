OTTAWA, ON, le 13 juill. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produits : Masques fabriqués par la Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée dont l'étiquette indique qu'ils contiennent de la biomasse de graphène.

Masques fabriqués par la Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée dont l'étiquette indique qu'ils contiennent de la biomasse de graphène. Problème : Santé Canada a évalué quatre modèles de masques produits par l'entreprise et n'a trouvé aucun risque pour la santé préoccupant. La vente de ces produits peut donc reprendre au Canada . Il s'agit des seuls masques contenant du graphène dont la vente est permise au Canada à l'heure actuelle. Si Santé Canada permet la vente d'autres masques contenant du graphène, le Ministère en informera la population canadienne.

Santé Canada a évalué quatre modèles de masques produits par l'entreprise et n'a trouvé aucun risque pour la santé préoccupant. La vente de ces produits peut donc reprendre au . Il s'agit des seuls masques contenant du graphène dont la vente est permise au à l'heure actuelle. Si Santé Canada permet la vente d'autres masques contenant du graphène, le Ministère en informera la population canadienne. Quoi faire : Ne pas utiliser de masques dont l'étiquette indique qu'ils contiennent du graphène autres que ceux indiqués dans le tableau ci-dessous. Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé et transmettez toute plainte concernant ces produits à Santé Canada.

Santé Canada a déjà avisé la population canadienne de ne pas utiliser de masques contenant du graphène après que la possibilité que l'inhalation de particules de graphène entraîne des effets pulmonaires précoces (p. ex. signes précoces d'inflammation) chez les animaux ait été soulevée lors d'une évaluation préliminaire. Par mesure de précaution pendant que l'évaluation des risques se poursuivait, Santé Canada a indiqué à tous les importateurs et distributeurs connus de ces masques de retirer du marché quatre modèles de masques d'un fabricant, la Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée.

Santé Canada a examiné la documentation scientifique connue, de même que des données fournies par la Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée, à propos de la biomasse de graphène contenue dans ces quatre modèles de masques. Dans son examen, Santé Canada conclut que ces masques ne dégagent pas des quantités de particules de biomasse de graphène susceptibles d'entraîner des effets pulmonaires néfastes.

Santé Canada a aussi déterminé que le degré de filtration de ces masques est conforme à la norme de filtration indiquée sur l'étiquette. Le Ministère n'a pas trouvé d'élément probant montrant que la biomasse de graphène offre une protection antimicrobienne ou antivirale additionnelle.

Conséquemment, vu les données probantes montrant qu'il s'agit de produits sûrs et efficaces, Santé Canada permet la reprise de la vente au Canada des quatre modèles de masques fabriqués par la Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée (voir les modèles énumérés ci-dessous).

Il s'agit des seuls masques contenant du graphène dont la vente est permise au Canada à l'heure actuelle. S'ils ont connaissance de la vente au Canada d'autres masques contenant du graphène, les consommateurs devraient envoyer un formulaire de plainte en ligne rempli à Santé Canada pour l'en informer.

Les entreprises qui souhaitent vendre des masques contenant du graphène doivent d'abord présenter à Santé Canada des éléments probants montrant que leurs modèles sont sûrs et efficaces, car les risques d'utilisation de masques contenant du graphène peuvent varier selon la conception du masque.

Masques contenant du graphène dont la vente est permise

Fabricant Numéro de modèle Shandong Shengquan New Materials Co. Ltée SMDP20605 SNN200642 SNN70369B (en forme de C) SNN70370B (en forme de feuille de saule)

Santé Canada continuera de tenir la population canadienne à jour dans l'éventualité où la vente d'autres masques contenant du graphène est permise au Canada.

Avis d'origine (2 avril 2021) : Les masques contenant du graphène peuvent présenter des risques pour la santé

Problème

Santé Canada conseille aux Canadiens de ne pas porter de masques contenant du graphène, car ils pourraient inhaler des particules de graphène, ce qui peut présenter des risques pour la santé.

Le graphène est un nouveau nanomatériau (matériau constitué de minuscules particules) qui aurait des propriétés antivirales et antibactériennes. Santé Canada a mené une analyse scientifique préliminaire après avoir été informé que des masques contenant du graphène qu'on affirme protéger contre la COVID-19 ont été vendus et que ces masques ont été portés par des adultes et des enfants dans des écoles et des garderies. Santé Canada croit qu'ils pourraient aussi avoir été utilisés dans des établissements de soins de santé.

Santé Canada a procédé à l'analyse préliminaire des études disponibles. Celle-ci a révélé que l'inhalation de particules de graphène pourrait causer une toxicité pulmonaire précoce chez les animaux. Cependant, on ne connaît pas encore le potentiel d'inhalation de ces particules par les masques chez les humains ni les risques pour la santé qui en découlent, lesquels peuvent varier en fonction de la conception du masque. On ne connaît pas le risque pour la santé des humains selon l'âge. Des variables, telles que la quantité et la durée de l'exposition, ainsi que le type et les caractéristiques du matériau graphène utilisé, influent toutes sur le potentiel d'inhalation de particules et les risques pour la santé qui en découlent. Santé Canada a fait une demande d'information auprès des fabricants de masques pour évaluer les risques pour la santé liés aux masques contenant du graphène.

Tant que le Ministère n'aura pas effectué une analyse scientifique approfondie et établi la sécurité et l'efficacité des masques contenant du graphène, il agira selon le principe de précaution : les retirer du marché tout en continuant à recueillir et à évaluer les données. Santé Canada a demandé à tous les distributeurs, importateurs et fabricants connus de cesser la vente et de rappeler les produits concernés. De plus, Santé Canada a écrit aux provinces et aux territoires leur conseillant de cesser la distribution et l'utilisation de masques contenant du graphène. Le Ministère continuera à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à l'importation et à la vente de masques contenant du graphène.

Produits touchés

Masques contenant du graphène ou de la biomasse de graphène.

Ce qu'il faut faire

Ne pas porter de masque qui contient du graphène ou de la biomasse de graphène.

Consulter un médecin si vous avez porté un masque contenant du graphène et que vous avez des problèmes de santé, comme un essoufflement nouveau ou inexpliqué, un malaise ou de la difficulté à respirer.

Signaler tout effet indésirable lié aux masques qui contiennent du graphène ou transmettre toute plainte sur un tel produit à Santé Canada.

Liens connexes

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]