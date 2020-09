MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), prendra la parole lors du Sommet financier de la Banque Scotia à Toronto le 9 septembre 2020, à 10 h 10 (heure de l'Est).

La présentation sera diffusée en direct par webdiffusion à l'adresse https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements/actuels. Une version archivée de la webdiffusion sera accessible à la même adresse.



