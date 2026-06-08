AVIS MÉDIA - QUAND LA SÉCURITÉ EXCLUE : LA RÉPRESSION DE L'ITINÉRANCE SE POURSUIT À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le mardi 9 juin à 12h15, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal et la Clinique Droits Devant tiendront une conférence de presse concernant les pratiques répressives des forces de l'ordre à l'endroit des personnes en situation d'itinérance constituant du profilage social.

Une démarche de consultation des personnes premières concernées ayant été menée par la Clinique Droits Devant durant l'année 2025, le rapport de cette démarche sera lancé et constituera le socle des propos.

En résumé

Quoi : Conférence de presse

Quand : Le mardi 9 juin, début de la conférence de presse à 12h15

Où : Au coin des rues Tansley et De Lorimier

Qui : Sophie Sénécal, Directrice de la Clinique Droits Devant ; Alexandre Berthelot, Directeur des services communautaires à CACTUS Montréal, Jérémie Lamarche, Organisateur communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

Un communiqué de presse sera distribué sur place. Des entrevues individuelles avec les interlocuteur.ices seront possibles après la conférence de presse.

SOURCE Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc.

Pour plus d'informations ou demandes d'entrevues : Jérémie Lamarche, 438-399-9642