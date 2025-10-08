MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) invitent les représentantes et représentants des médias à un échange électoral consacré à l'itinérance. Cet événement animé par M. Jean-Luc Mongrain réunira les candidats de Projet Montréal, d'Ensemble Montréal ainsi que de Transition Montréal. Ceux-ci présenteront leurs visions et leurs solutions concrètes en matière de prévention et de réduction de l'itinérance, une réalité en croissance dans la métropole.

Détails de l'événement :

Date : Jeudi 9 octobre 2025

Jeudi 9 octobre 2025 Heure : 10 h à 11 h 30 (arrivée des médias dès 9 h)

10 h à 11 h 30 (arrivée des médias dès 9 h) Lieu : Atrium Hydro-Québec, Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest (Montréal)

Candidats confirmés :

Robert Beaudry - Projet Montréal

Benoit Langevin - Ensemble Montréal

Craig Sauvé - Transition Montréal

Thématiques abordées :

Cinq thématiques seront tirées au hasard parmi les suivantes : prévention de l'itinérance, refuges et mesures d'urgence, logement et hébergement transitoire, accompagnement et soutien, vivre-ensemble et droit à la cité, campements urbains, judiciarisation.

SOURCE Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc.

Renseignements et demandes d'entrevue : Julie Grenier, porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM). C : 514 603-5835; Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). C : 438 885-7904