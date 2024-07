VANCOUVER, BC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - VIA Rail et le Hack Club invitent cordialement les membres des médias à assister au lancement d'un voyage unique, mêlant innovation et collaboration. Joignez-vous à nous alors que plus de 50 des plus talentueux codeurs, hackeurs et créateurs d'âge secondaire montent à bord du train transcontinental emblématique de VIA Rail, Le Canadien, avec l'objectif de développer des solutions technologiques aux défis environnementaux.

Cette expérience exceptionnelle permettra aux membres du Hack Club (un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de donner aux jeunes les moyens de créer un avenir plus durable grâce à la technologie) de voyager de Vancouver à Toronto puis à Montréal pour un « hackathon mobile » de 4 jours. Ils découvriront les magnifiques paysages du Canada et participeront à des projets et des ateliers axés sur le développement durable, la protection de l'environnement et la résolution des problèmes climatiques d'aujourd'hui et de demain.

Pour célébrer cette remarquable collaboration et l'aventure qui s'annonce, VIA Rail organisera un événement spécial à Vancouver, et nous serions ravis que des représentants des médias se joignent à nous, couvrent l'événement et partagent ce voyage passionnant avec leur public.

Détails de l'événement:

Quand: Lundi le 22 juillet 2024

10h30 Heure du Pacifique



Où: Station Pacific Central de VIA Rail

1150 Station St, Vancouver, CB V6A 2X7



Qui: L'événement inclura des allocutions de leaders locaux, dont Mike Klassen, maire adjoint

de Vancouver, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine et

député de Vancouver Granville, Zach Latta, fondateur du Hack Club et Michael Acosta, chef

des services commerciaux de VIA Rail.



RSVP: Veuillez confirmer votre réponse en répondant à [email protected]. Nous espérons

vous voir à cette célébration de l'innovation chez les jeunes et de notre parcours collectif vers

un avenir plus durable.

À propos du Hack Club

Hack Club est un réseau mondial à but non lucratif composé de clubs de codages dirigés par des étudiants du secondaire, où les jeunes bâtissent un réseau et une expérience technique leur permettant de rêver grand et d'accomplir de grandes choses dans le monde. Fondé en 2014 par Zach Latta à 16 ans, les Hack Clubs sont aujourd'hui présents dans près de 400 écoles et accueillent 10 000 étudiants chaque année.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2023 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr/.

