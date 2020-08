Sommaire

Produit : Produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine

: Produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine Problème : Les produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine ne doivent pas être utilisés par les personnes de moins de 18 ans

: Les produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine ne doivent pas être utilisés par les personnes de moins de 18 ans Ce qu'il faut faire : Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser de produits vendus sans ordonnance et contenant de la codéine, notamment des produits analgésiques. Consultez un professionnel de la santé sur les méthodes et produits de rechange pour soulager la douleur.

OTTAWA, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à informer les Canadiens sur les risques des produits de santé qui contiennent des opioïdes. Par conséquent, Santé Canada avise les Canadiens que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser de produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine. Les produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine n'étaient auparavant pas recommandés pour les enfants et les jeunes de moins de 12 ans.

Cette action récente s'inscrit dans le prolongement d'un précédent avis aux Canadiens de Santé Canada qui déconseille l'utilisation de produits contre la toux et le rhume contenant des opioïdes chez les personnes de moins de 18 ans, y compris la codéine.

Santé Canada continue d'encourager les patients, les parents et les soignants à consulter un professionnel de la santé au sujet de l'utilisation de produits analgésiques sur ordonnance contenant de la codéine ou d'autres opioïdes.

Ces mesures découlent du résultat de l'examen par le Ministère de toutes les données accessibles sur les produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine, qui ont démontré que la consommation d'opioïdes à un jeune âge peut contribuer à l'apparition de problèmes de consommation de substances plus tard dans la vie.

Santé Canada collabore avec les fabricants de produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine pour mettre à jour les renseignements sur l'innocuité de leurs produits afin de tenir compte de la recommandation du Ministère selon laquelle les personnes de moins de 18 ans ne devraient pas utiliser ces produits.

Si un nouveau problème de sécurité survient, Santé Canada prendra immédiatement les mesures appropriées.

Information destinée aux patients, aux parents et aux soignants

Demandez à un professionnel de la santé quelles sont les solutions de rechange aux produits analgésiques vendus sans ordonnance et contenant de la codéine pour les personnes de moins de 18 ans.

Tous les produits de santé, y compris les produits analgésiques vendus sans ordonnance, doivent être utilisés avec précaution et conservés hors de la portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

Lisez toujours les étiquettes de vos médicaments et tout renseignement supplémentaire sur la sécurité que vous fournit le pharmacien ou tout autre professionnel de la santé.

Il existe des solutions de rechange aux produits analgésiques contenant de la codéine pour les personnes de moins de 18 ans.

Information destinée aux professionnels de la santé

Conseillez les patients, les parents et les soignants sur la bonne utilisation des produits de santé contenant des opioïdes.

