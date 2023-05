Produit : Perles gonflant dans l'eau

Problème : L'ingestion de perles gonflant dans l'eau peut être mortelle

Ce qu'il faut faire : Les perles gonflant dans l'eau et les produits qui en contiennent devraient être gardés hors de la vue et de la portée des enfants; si vous soupçonnez que votre enfant a avalé une perle gonflant dans l'eau, téléphonez au numéro d'urgence du centre antipoison canadien au 1-844-POISON-X (au Québec, composez le 1-800-463-5060 pour joindre le Centre antipoison du Québec).

Problème

Santé Canada met les parents et les gardiens en garde contre les risques des perles gonflant dans l'eau. Ces toutes petites billes, aussi appelées perles d'eau, billes de gel, perles aquatiques, terreau cristal, terreau magique et perles sensorielles, sont des sphères faites d'un gel qui absorbe l'eau. Elles peuvent grossir jusqu'à 1 500 fois leur taille initiale lorsqu'elles sont placées dans l'eau. Les perles gonflant dans l'eau peuvent être très nocives si avalées ou insérées dans les oreilles ou le nez. En cas d'ingestion, les perles gonflant dans l'eau peuvent continuer de grossir à l'intérieur du corps, ce qui peut entraîner des blessures pouvant être mortelles, comme une occlusion intestinale.

Les perles gonflant dans l'eau se trouvent dans un vaste éventail de produits auxquels des enfants pourraient avoir accès, comme des jouets, des trousses d'arts plastiques, des balles

antistress, des bains de pieds, des matériaux de remplissage de vases et des produits de jardinage. Elles sont aussi vendues sous forme déshydratée en sachets individuels. Elles peuvent être commercialisées aux parents et aux gardiens de jeunes enfants pour usage dans des bacs sensoriels.

Les perles gonflant dans l'eau sont habituellement de couleur vive. Leur apparence peut faire en sorte que de jeunes enfants ou des adultes vivant avec des troubles cognitifs les confondent avec des bonbons. Ces perles sont également de petite taille, glissantes et rebondissantes, ce qui leur permet de s'échapper en roulant. Dans bien des incidents, les enfants ont trouvé des perles qui avaient roulé jusque dans une autre pièce de la maison et n'avaient pas été remarquées lors du nettoyage. Dans certains des cas signalés, un frère ou une sœur plus jeune a pu avoir accès à des perles achetées pour un enfant plus âgé et utilisées par cet enfant. Dans d'autres cas signalés, de jeunes enfants ont eu accès à des perles gonflant dans l'eau à l'école ou en milieu de garde.

Santé Canada a connaissance de divers incidents à l'international où des enfants ayant avalé des perles gonflant dans l'eau ont subi des blessures mettant leur vie en danger qui ont requis des interventions chirurgicales. Aux États-Unis, au moins 248 cas connus mettant en cause des perles gonflant dans l'eau ont été signalés et consignés dans leur système électronique national de surveillance des blessures, le National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), entre le 1er janvier 2017 et le 22 novembre 2022. Parmi les 248 rapports d'incident mettant en cause des perles gonflant dans l'eau consignés dans le NEISS, 112 étaient des cas d'ingestion, 100 étaient des cas d'insertion dans le conduit auditif de l'oreille, 35 étaient des cas d'insertion dans la fosse nasale et 1 concernait une blessure à l'œil[1]. Du 20 juin 2011 au 31 janvier 2023, le Programme de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada a reçu six déclarations à propos de perles gonflant dans l'eau. Trois d'entre elles concernaient une blessure, dont une était une blessure grave.

Ce que doivent faire les parents et les personnes s'occupant d'enfants

Si vous soupçonnez que votre enfant a avalé une perle gonflant dans l'eau, téléphonez au numéro d'urgence du centre antipoison canadien au 1-844-POISON-X (au Québec, composez le 1-800-463-5060 pour joindre le Centre antipoison du Québec).

Surveillez l'apparition de symptômes, comme les suivants :

vomissements;



douleur abdominale ou thoracique;



gonflement abdominal ou sensibilité abdominale;



constipation;



léthargie;



salivation excessive;



difficultés à respirer ou à avaler;



perte d'appétit.

Si des perles gonflant dans l'eau sont insérées dans les oreilles ou le nez, consultez un médecin.

Les perles gonflant dans l'eau doivent toujours être rangées dans un contenant hermétique hors de la vue et de la portée des enfants, surtout ceux de moins de cinq ans.

Il est recommandé que les personnes s'occupant d'enfants de moins de cinq ans évitent d'avoir des perles gonflant dans l'eau dans leur maison ou leur classe, même si elles sont destinées à un enfant plus âgé ou à un adulte.

Si des enfants de cinq ans et plus utilisent des perles gonflant dans l'eau, surveillez-les de près.

Après avoir utilisé des perles gonflant dans l'eau, nettoyez soigneusement la zone environnante et ramassez les perles qui ont roulé ailleurs. Vérifiez qu'aucune perle gonflant dans l'eau n'a roulé sous les meubles, près des jouets ou dans les pièces adjacentes.

Ce que doivent faire les professionnels de la santé

Les patients qui présentent des symptômes non spécifiques comme des vomissements, une douleur abdominale ou thoracique, un gonflement abdominal, une sensibilité abdominale, de la constipation, de la léthargie, une salivation excessive, des difficultés à respirer ou à avaler ou une perte d'appétit ont peut-être avalé une perle gonflant dans l'eau. Il est important d'examiner cette possibilité immédiatement, car il est peu probable que les perles gonflant dans l'eau apparaissent sur une radiographie.

Santé Canada encourage les professionnels de la santé à signaler toute blessure liée aux perles gonflant dans l'eau au moyen du formulaire de rapport d'incident. Les rapports d'incident fournissent des renseignements utiles qui permettent d'agir sur la sécurité des produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada est résolu à protéger les personnes vivant au Canada contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère poursuit son examen des risques associés aux perles gonflant dans l'eau, en particulier pour aider à protéger les jeunes enfants. Santé Canada surveille régulièrement les produits de consommation sur le marché canadien et continuera d'enquêter sur les incidents liés aux perles gonflant dans l'eau afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Le Ministère prendra également des mesures d'application de la loi à tout moment s'il a des raisons de croire qu'un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine.

Pour en savoir plus

Sécurité des jouets

____________________________ 1 Consumer Product Safety Commission des États-Unis, 2-7-23 Letter to ASTM Expanding Materials (consultée le 01-05-2023), sur Internet : https://www.cpsc.gov/s3fs-public/2-7-23-Letter-to-ASTM-Expanding-Materials.pdf?VersionId=J6C99JbHigMfjRMQRBP_NO85vcvftuq9 (en anglais seulement)

