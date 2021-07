Produit : Plusieurs médicaments non autorisés (y compris du gel contre l'acné, une crème antibiotique, des gouttes ophtalmologiques et des gouttes oculaires) du commerce Tokyo Beauty à Burnaby , en Colombie-Britannique (C.-B.)

Santé Canada a saisi plusieurs produits de santé -- dont un gel contre l'acné, une crème antibiotique, des gouttes ophtalmologiques et des gouttes oculaires -- du commerce Tokyo Beauty situé dans le centre commercial Metropolis at Metrotown de Burnaby, en Colombie-Britannique, parce qu'ils ne sont pas autorisés et qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé.

Selon les étiquettes des produits, ceux-ci contiennent des médicaments sur ordonnance (voir le tableau ci-dessous). Les médicaments sur ordonnance ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé en raison du risque d'interactions avec d'autres médicaments et d'effets secondaires. Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus légalement que sur ordonnance.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Ces médicaments non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Ils peuvent contenir des ingrédients, des additifs ou des ingrédients contaminés qui ne sont pas inscrits sur l'étiquette. En outre, ils peuvent ne pas contenir les ingrédients actifs que les Canadiens s'attendent à ce qu'ils contiennent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé. Pour toutes ces raisons, les produits de santé non homologués pourraient causer des effets graves sur la santé.

Tous les produits de santé non homologués saisis par Santé Canada revêtent des emballages et des étiquettes en caractères japonais. Par conséquent, les renseignements sur les ingrédients, l'utilisation, la posologie et les effets secondaires peuvent ne pas être compris par l'ensemble des consommateurs.

Santé Canada a précédemment saisi des produits non autorisés vendus par une autre succursale de Tokyo Beauty ayant le même propriétaire et située à Richmond, en C.-B. Des avis à ce sujet ont été publiés en mars 2021 et février 2019. Le Ministère continuera de prendre des mesures pour contrer cette activité illégale et informer les Canadiens au besoin.

Produits visés

Photo Produit Risque

Gel Dalacin T 1 % Gel antibactérien contre l'acné Selon l'étiquette (en japonais) : contient de la clindamycine

Crème antibiotique Gentashin 0,1 % Crème antibiotique Selon l'étiquette (en japonais) : contient de la gentamicine

Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash (emballage bleu) Gouttes ophtalmologiques Selon l'étiquette (en japonais) : contient de l'acide aminocaproïque

Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash Medicala (emballage noir) Gouttes ophtalmologiques Selon l'étiquette (en japonais) : contient de l'acide aminocaproïque

Santen Sante Beautéye Contact Gouttes oculaires Selon l'étiquette (en japonais) : contient du méthylsulfate de néostigmine

Santen Sante FX Neo (emballage bleu) Gouttes oculaires Selon l'étiquette (en japonais) : contient du méthylsulfate de néostigmine et de l'acide aminocaproïque

Santen Sante FX Neo (emballage argent) Gouttes oculaires Selon l'étiquette (en anglais) : contient du méthylsulfate de néostigmine et de l'acide aminocaproïque

Santen Sante PC Gouttes oculaires Selon l'étiquette (en japonais) : contient du méthylsulfate de néostigmine

Ce que vous devrez faire

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits et que vous vous inquiétez de votre santé.

Lisez les étiquettes des produits de santé pour vous assurer que Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques ou la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Signalez les effets indésirables des produits de santé et transmettez vos plaintes à Santé Canada.

Contexte

L'acide aminocaproïque est un ingrédient médicamenteux d'ordonnance utilisé pour réduire les saignements dans diverses situations cliniques. L'exposition de l'œil à l'acide aminocaproïque peut affecter l'œil lui-même, et l'acide peut être absorbé par le sang à travers les canaux lacrymaux. Les effets secondaires peuvent inclure des yeux larmoyants, des changements de la vision, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une faiblesse musculaire et des éruptions cutanées.

La clindamycine sous forme topique est un antibiotique d'ordonnance approuvé au Canada pour traiter les infections bactériennes, y compris celles associées à l'acné. Le produit ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant des antécédents de colite ulcéreuse (inflammation intestinale) ou d'inflammation intestinale associée à l'utilisation d'antibiotiques (colite associée aux antibiotiques). Les effets secondaires peuvent inclure une peau sèche et écaillée, la desquamation de la peau, une sensation de brûlure ou de piqûre sur la peau, des douleurs oculaires, des démangeaisons, de l'urticaire, des rougeurs et des symptômes gastro-intestinaux (tels qu'une indigestion et des gaz). L'innocuité et l'efficacité chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été établies.

La gentamicine est un antibiotique d'ordonnance appliqué topiquement (sur la peau) pour traiter des infections cutanées mineures. Ce produit peut causer des rougeurs et une irritation de la peau. Une utilisation prolongée peut causer des infections fongiques ou bactériennes. La gentamicine peut être absorbée dans le sang si elle est appliquée sur de grandes parties de la peau, surtout si la peau est fissurée ou gercée, ce qui augmente le risque d'effets secondaires graves. Les effets secondaires graves comprennent les réactions allergiques (p. ex. éruptions, urticaire et rougeur, enflure, cloques ou peau qui pèle avec ou sans fièvre, difficulté à respirer, enflure de la bouche, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge), et les dommages aux reins et à l'ouïe. Ce produit ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques à la gentamicine. La gentamicine peut interagir avec d'autres médicaments et doit être utilisée avec prudence en combinaison avec d'autres antibiotiques, médicaments anticancéreux, diurétiques, immunosuppresseurs et anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Méthylsulfate de néostigmine : Il n'y a aucune goutte oculaire contenant du méthylsulfate de néostigmine approuvée pour le marché canadien. Par le passé, des médicaments semblables à la néostigmine étaient utilisés pour traiter le glaucome. Ces médicaments ne sont plus largement utilisés en raison du nombre important d'effets secondaires possibles liés aux yeux, y compris une vision floue peu importe la distance, des céphalées frontales, des fibrillations des paupières, des yeux rouges, des cataractes, des réactions allergiques, des kystes de l'iris, le décollement de la rétine et la possibilité de susciter un type particulier de crise de glaucome. De plus, son absorption par le sang à travers les canaux lacrymaux peut provoquer de graves effets secondaires cardiaques et respiratoires.

