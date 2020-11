OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produit : Allégations non prouvées à l'égard de lampes et bâtons assortis à ultraviolets (UV) pour usage domestique, concernant leur capacité à désinfecter les articles ménagers et visant à contrer la COVID-19.

Problème : Santé Canada met en garde les Canadiens contre les allégations trompeuses des propriétés désinfectantes des lampes et des bâtons assortis à UV et des risques liés à leur utilisation pour contrer la COVID-19. À ce jour, Santé Canada n'a pas reçu de preuve qui appuie ces allégations.

Ce qu'il faut faire : Si vous avez acheté des lampes ou des bâtons à UV qui prétendent pouvoir contrer la COVID-19, cessez de les utiliser immédiatement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits sur la peau et avez des préoccupations. Si vous disposez de renseignements sur des cas possibles de publicité ou de vente de produits assortis d'allégations fausses et trompeuses au Canada, informez-nous-en.

Problème

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les allégations trompeuses des propriétés désinfectantes des lampes ou des bâtons assortis à UV et des risques liés à leur utilisation pour contrer la COVID-19. Cela comprend les produits à ultraviolets C (UVC). Les UVC sont une forme extrêmement dangereuse de rayonnement UV et, bien qu'ils puissent détruire certains germes sur les surfaces non poreuses, ils causeraient des blessures on les applique sur la peau. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis une mise en garde contre l'utilisation des rayons UV pour désinfecter les mains ou toute autre partie du corps en raison du risque de dommages à la peau et aux yeux.

Santé Canada est au courant de la publicité promouvant l'utilisation des lampes et des bâtons à UV (p. ex., pour désinfecter les téléphones cellulaires, les clés de voiture et les portefeuilles) à la maison, et des allégations stipulant qu'ils peuvent protéger contre la COVID-19. Pour pouvoir affirmer qu'une lampe ou un bâton à rayons UV peut protéger contre la COVID-19, le fabricant doit avoir des preuves démontrant que son produit fonctionne comme il le prétend. Santé Canada n'a encore reçu aucune preuve démontrant que les lampes UV peuvent protéger contre la COVID-19.

Pour réduire le risque que la COVID-19 se propage dans votre maison, nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces et les articles fréquemment touchés (p. ex., interrupteurs d'éclairage, poignées de porte, téléphones, appareils électroniques). Santé Canada a publié une liste de désinfectants pour surfaces dures utilisés contre la COVID-19.

Il est illégal de vendre ou d'annoncer des produits de santé pour lesquels des indications fausses ou trompeuses sont fournies. Santé Canada prend cette question au sérieux et a demandé aux annonceurs publicitaires de lampes et de bâtons à UV qui prétendent faussement pouvoir désinfecter contre la COVID-19, de cesser immédiatement toute publicité illégale, notamment sur les sites Web. Santé Canada continuera de prendre des mesures pour lutter contre la publicité non conforme et mettra régulièrement à jour la liste des incidents concernant la publicité de produits de santé liés à la COVID-19 pour aider à tenir les Canadiens informés.

Ce que vous devriez faire

Si vous avez acheté une lampe ou un bâton UV qui prétend agir à titre de désinfectant contre la COVID-19, cessez de l'utiliser, surtout si le produit est destiné à être utilisé sur la peau. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits sur la peau et avez des préoccupations.

Les produits de lumière UV ne doivent pas remplacer les mesures de prévention comme le lavage fréquent des mains, la distanciation physique, le port d'un masque et le nettoyage et la désinfection. Le gouvernement du Canada a publié une liste de nettoyants et de désinfectants pour les mains qui respectent les exigences de Santé Canada .

a publié une liste de nettoyants et de désinfectants pour les mains qui respectent les exigences de Santé . Si vous disposez des renseignements sur des cas possibles de publicité fausse ou trompeuse ou de vente de ces produits au Canada , informez-nous-en.

, informez-nous-en. Lisez les renseignements publiés par Santé Canada sur les risques liés à l'achat de produits de santé qui réclament faussement ou trompeusement avoir des propriétés préventives, traitantes ou curatives contre la COVID-19.

sur les risques liés à l'achat de produits de santé qui réclament faussement ou trompeusement avoir des propriétés préventives, traitantes ou curatives contre la COVID-19. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire d'un produit de santé.

De plus amples renseignements sur l'achat sécuritaire de produits de santé sont disponibles sur le site Web de Santé Canada.

Pour obtenir les renseignements les plus récents et les plus à jour sur la COVID-19, visitez Canada.ca/coronavirus.

Pour les instruments médicaux autorisés pour les utilisations liées à la COVID-19, visitez cette page.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, (613) 957-2983, hc.media.sc @canada.ca ; Renseignements au public: (613) 957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]