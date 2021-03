Avis - Le produit pour améliorer la performance sexuelle masculine « Harmony » peut poser de graves risques pour la santé

Produit Harmony (NPN 80044321), vendu comme produit à base d'herbes médicinales pour améliorer la performance sexuelle masculine.

Harmony (NPN 80044321), vendu comme produit à base d'herbes médicinales pour améliorer la performance sexuelle masculine. Problème Le produit contient de fortes concentrations d'un médicament d'ordonnance contre la dysfonction érectile, le tadalafil, qui peut poser de graves risques pour la santé.

Le produit contient de fortes concentrations d'un médicament d'ordonnance contre la dysfonction érectile, le tadalafil, qui peut poser de graves risques pour la santé. Ce qu'il faut faire Cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin si vous l'avez pris et êtes inquiet de votre santé.

Problème

Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser le produit Harmony, une capsule pour améliorer la performance sexuelle masculine, car ce produit peut poser de graves risques pour la santé. Harmony se vend comme produit à base d'herbes médicinales pour améliorer la virilité. Il a été homologué comme produit de santé naturel, mais les tests de Santé Canada ont révélé qu'il contient de fortes concentrations d'un médicament d'ordonnance contre la dysfonction érectile, le tadalafil.

L'utilisation de tadalafil dans le produit n'était pas autorisée, celui-ci n'était pas autorisé en tant que produit d'amélioration de la performance sexuelle et l'étiquette du produit n'indique pas que le produit contient du tadalafil. Par conséquent, Santé Canada a suspendu la licence de mise en marché du produit Harmony (NPN 80044321).

Le tadalafil doit être utilisé uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé en raison du risque d'interactions avec d'autres médicaments et d'effets secondaires. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus légalement que sur ordonnance. Au Canada, la dose maximale de tadalafil d'ordonnance autorisée pour la dysfonction érectile est de 20 mg par dose. Les échantillons d'Harmony contenaient environ trois fois cette quantité par capsule.

Le tadalafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine) de façon régulière ou sporadique, car il peut provoquer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes atteintes de troubles cardiaques sont plus susceptibles de subir des effets cardiovasculaires indésirables comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral (AVC), des douleurs thoraciques, de l'hypertension ou de l'arythmie. Maux de tête, rougeurs du visage, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets indésirables possibles.

Santé Canada a exécuté un mandat de perquisition et a saisi le produit dans trois magasins, et a aussi ordonné qu'il soit retiré de la vente dans un quatrième magasin. Les magasins sont les suivants :

Male & Female Harmony Adult Boutique, 1402, rue Broadway Ouest, Vancouver (C.-B.) (le produit a été saisi)

(C.-B.) (le produit a été saisi) Male & Female Harmony Store, 1030 - 4540, Route n o 3, Richmond (C.-B.) (le produit a été saisi)

3, (C.-B.) (le produit a été saisi) Love in Love Adult Store, 4554, avenue Kingsway, Burnaby (C.-B.) (également connu sous le nom de Male & Female Harmony Store) (le produit a été saisi)

(C.-B.) (également connu sous le nom de Male & Female Harmony Store) (le produit a été saisi) Love Net Adult Boutique, 4687, avenue Kingsway, Burnaby (C.-B.) (le détaillant a retiré le produit des étagères)

Le Ministère étudie la question et prendra d'autres mesures, le cas échéant. Si d'autres préoccupations liées à l'innocuité de ce produit sont relevées, Santé Canada en informera les Canadiens.

Produits visés

Harmony (NPN 80044321 - maintenant suspendu) (voir les images du produit)

Ce que vous devez faire

Cessez d'utiliser ce produit.

Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et êtes inquiet de votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable ou toute plainte.

Devant de l'emballage du produit Harmony

Dos de l'emballage du produit Harmony

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc @canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]