Résumé

Produit : Sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL ATLAS (DIN 00050024), lot numéro 35MC, date de péremption 2023-03, Laboratoire Atlas Inc.

Problème : Un lot du sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL ATLAS fait l'objet d'un rappel parce que certaines bouteilles contiennent de l'alcool isopropylique à friction 70 %.

Ce qu'il faut faire : Cessez de prendre le produit du lot concerné et obtenez un produit de remplacement auprès d'un pharmacien. Consultez un médecin ou un pharmacien pour toute question ou préoccupation.

Un lot du sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL, fabriqué par Laboratoire Atlas Inc., fait l'objet d'un rappel parce que certaines bouteilles contiennent de l'alcool isopropylique à friction 70 % et non du sirop de codéine. Il s'agit d'une erreur d'étiquetage au cours du processus d'emballage, alors que des produits à base d'alcool isopropylique à friction ont été étiquetés par erreur comme du sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL.

Toutes les bouteilles du lot 35MC sont visées par le rappel étant donné que l'alcool isopropylique à friction peut être toxique si ingérée. Son ingestion peut donner lieu à des effets indésirables légers à graves, comme la sédation, la stupeur ou le coma, ainsi que des symptômes gastro-intestinaux, comme des malaises gastro-intestinaux. L'alcool isopropylique à friction peut être utilisé comme nettoyant antiseptique pour la peau ou comme solution de massage calmante pour soulager les entorses, les hématomes et les muscles endoloris.

Le sirop de phosphate de codéine est un médicament d'ordonnance servant à soulager la douleur allant de légère à modérée. Il peut également être pris pour traiter d'autres problèmes de santé, dont la toux, chez certains groupes de patients. Les patients utilisant des produits issus du lot 35MC ne recevraient pas le médicament approprié pour combattre la douleur.

Une dose manquée pourrait provoquer des symptômes de sevrage, car les produits contenant de la codéine peuvent causer une dépendance physique. Courbatures, diarrhée, perte d'appétit, nausée, nervosité ou agitation, écoulement nasal, éternuements, tremblements ou frissons, crampes abdominales, tachycardie ou palpitations (rythme cardiaque rapide ou anormal), troubles du sommeil ainsi qu'augmentation inhabituelle de la transpiration, fièvre inexpliquée, faiblesse et bâillements sont autant des symptômes de sevrage.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel et toute mesure corrective ou préventive requise. Les Canadiens seront avisés au besoin si de nouveaux renseignements sur l'innocuité sont présentés.

Conseils aux consommateurs



Cessez de prendre le produit du lot concerné et obtenez un produit de remplacement auprès d'un pharmacien.

Vérifiez vos bouteilles. Le sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL est une solution sirupeuse jaune. L'alcool isopropylique à friction quant à elle est un liquide incolore qui a une odeur d'alcool.

Consultez un médecin ou un pharmacien pour toute question ou préoccupation concernant le sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL ATLAS.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

Information pour les pharmaciens

Vérifiez les bouteilles. Le sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL est une solution sirupeuse jaune. L'alcool isopropylique à friction quant à elle est un liquide incolore qui a une odeur d'alcool.

Communiquez avec les patients qui ont reçu une ordonnance de ce lot de sirop de phosphate de codéine 5 mg/mL de votre pharmacie.

Signalez toute plainte concernant ce produit de santé à Santé Canada .

