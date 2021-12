Produit : Produits de cannabis comestibles illicites

Enjeu : Des enfants ont été hospitalisés après avoir ingéré accidentellement des produits de cannabis comestibles illicites qui ressemblent à des bonbons et à des grignotines populaires.

Ce qu'il faut faire : Lorsque vous achetez du cannabis, n'achetez que des produits de cannabis licites et réglementés dans un emballage neutre à l'épreuve des enfants et seulement auprès de détaillants autorisés par les administrations provinciales et territoriales. Entreposez tous les produits de cannabis en lieu sûr et hors de la portée et de la vue des enfants, des adolescents et des animaux de compagnie.

Enjeu

Santé Canada rappelle aux Canadiens et aux Canadiennes que les enfants peuvent être sérieusement lésés en consommant accidentellement des produits de cannabis comestibles. Santé Canada est au courant de plusieurs cas d'hospitalisation d'enfants, surtout après la consommation de produits illicites et non réglementés.

Les produits de cannabis comestibles illicites peuvent être emballés de façon à ressembler à des marques populaires de bonbons, de collations ou d'autres produits alimentaires qui sont habituellement vendus dans les épiceries, les stations-service et les dépanneurs. Ces produits sont illicites et leur vente est interdite en vertu de la Loi sur le cannabis et les règlements connexes.

Les produits de cannabis licites se trouvent dans un emballage neutre, ce qui les rend moins attrayants pour les jeunes et évite toute confusion avec d'autres produits. L'emballage des produits de cannabis licites est également accompagné d'un message relatif à la santé dans un encadré jaune, du symbole rouge du cannabis et d'un timbre d'accise. L'emballage est également à l'épreuve des enfants afin que ces derniers soient incapables de l'ouvrir.

Par exemple, le cannabis comestible illicite peut prendre la forme de céréales et de grignotines comme des croustilles, des bâtonnets de fromage, des biscuits, des tablettes de chocolat et de multiples bonbons populaires dans des emballages colorés. Ces produits peuvent contenir un concentration ou une quantité élevée de THC, ce qui augmente le risque d'effets indésirables ou d'empoisonnement. Les parents et les enfants pourraient ne pas être en mesure de distinguer ces produits des bonbons ou des grignotines de leurs marques préférées.

Les enfants et les animaux de compagnie courent un plus grand risque d'empoisonnement au cannabis. Bien que l'empoisonnement au cannabis ne soit pas mortel, la consommation accidentelle d'une trop grande quantité de cannabis à la fois (aussi appelée empoisonnement au cannabis) peut entraîner des effets indésirables temporaires (voir ci-dessous).

Qui est touché

Les enfants et les jeunes risquent d'être gravement lésés s'ils ingèrent accidentellement du cannabis.

Les signes suivants peuvent indiquer qu'un enfant a ingéré du cannabis :

douleur thoracique

rythme cardiaque rapide

nausée

vomissements

épisode psychotique

respiration lente et inefficace (dépression respiratoire)

anxiété grave

crise de panique

agitation

confusion

trouble de l'élocution

déséquilibre

somnolence ou léthargie

faiblesse musculaire

perte de conscience

Ce que les consommateurs devraient faire

Si vous possédez du cannabis, entreposez-le en lieu sûr, hors de la portée des enfants, des adolescents et des animaux de compagnie. Soyez vigilants avec les produits de cannabis comestibles, qui peuvent être confondus avec des aliments ou des boissons ordinaires, surtout lorsqu'ils sont retirés de leur emballage d'origine. Envisagez d'entreposer les produits de cannabis dans une boîte ou un tiroir verrouillé et à l'écart des aliments ou des boissons ordinaires. Pour en savoir plus sur l'entreposage sécuritaire du cannabis, cliquez ici.

Dans l'éventualité d'une urgence médicale grave liée à un produit de cannabis, composez le 911 ou communiquez avec le centre antipoison de votre région. Cette fiche d'information contient également des renseignements sur l'empoisonnement au cannabis qui peuvent vous guider. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du cannabis et de votre santé, consultez un professionnel de la santé.

Détaillants illégaux et détaillants autorisés

La Loi sur le cannabis et les règlements connexes créent un cadre législatif strict pour réglementer et restreindre l'accès au cannabis au Canada. Pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, la Loi impose un certain nombre de mesures de contrôle sur la production, la circulation et la distribution du cannabis. Ces mesures de contrôle sont conçues pour s'assurer que le cannabis produit légalement respecte des normes strictes de contrôle de la qualité. Les produits de cannabis illicites ne respectent pas ces normes strictes de contrôle de la qualité.

Achetez toujours des produits de cannabis auprès de détaillants en ligne ou de magasins de détail autorisés par les administrations provinciales et territoriales. Chaque province et territoire maintient un site Web où figure une liste des détaillants de cannabis autorisés et légaux. Veillez à faire l'achat de produits de cannabis comestibles et d'autres produits du cannabis uniquement auprès de ces détaillants. Consultez régulièrement le site Web de Santé Canada ou les listes provinciales et territoriales ci-dessous, car elles sont mises à jour fréquemment.

Si vous envisagez d'acheter des produits de cannabis en ligne, veuillez consulter la page Web Acheter du cannabis en ligne - ce que vous devez savoir.

Si vous avez besoin de cannabis à des fins médicales, vous trouverez sur la page Web Cultivateurs, transformateurs et vendeurs de cannabis autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis une liste complète des titulaires de licence.

Distinguer les produits de cannabis illicites des produits licites

Les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de cannabis licites visent à réduire au minimum les méfaits liés à la consommation de cannabis. L'emballage et l'étiquetage neutres, l'affichage d'un message relatif à la santé et de renseignements sur la quantité ou la concentration de THC et de CBD dans le produit de cannabis font partie de ces exigences.

Pour se protéger, les Canadiens et les Canadiennes peuvent approfondir leurs connaissances sur la façon de reconnaître un produit de cannabis licite. Suivez les conseils suivants pour déterminer si le produit que vous allez acheter ou que vous avez acheté est licite ou illicite :

Un timbre d'accise doit être apposé sur tout produit de cannabis qui contient plus de 0,3 % de THC au point de vente d'un détaillant autorisé. Si un produit de cannabis est dans un emballage sans timbre d'accise au moment de l'achat, il s'agit d'un produit illicite. Trouvez le timbre d'accise provincial ou territorial sur la page Web Cannabis dans les provinces et les territoires.

Trouvez le timbre d'accise provincial ou territorial sur la page Web Cannabis dans les provinces et les territoires. Les produits de cannabis comestibles licites ne peuvent contenir plus de 10 mg de THC par emballage. Si un détaillant vend des produits de cannabis comestibles qui contiennent plus de 10 mg de THC par emballage, alors le détaillant vend du cannabis illicite qui n'est pas réglementé.

Tous les produits de cannabis licites arborent ce symbole :

(Image 1 : symbole de THC légal)

Un message relatif à la santé dans un encadré jaune figure sur tout produit de cannabis licite.

L'emballage des produits de cannabis licites doit être neutre, pour éviter que les produits soient attrayants pour les jeunes. Les emballages des produits illicites sont souvent de couleurs claires et vives et sont conçus pour ressembler à des marques de produits connues qui ne sont pas des produits de cannabis.

Voici un exemple de produit de cannabis comestible licite comparé à un produit illicite :

Le produit de cannabis comestible licite est clairement emballé dans un emballage neutre à l'épreuve des enfants, sur lequel est affiché le message d'avertissement en jaune et le symbole de THC, et il est scellé avec un timbre d'accise provincial ou territorial;



Le produit de cannabis comestible illicite, dont l'emballage est tape-à-l'œil, peut être ouvert facilement par des enfants à l'aide des encoches de déchirure dans le haut, ne présente aucun symbole d'avertissement ni de renseignement sur la teneur en THC.

Produit licite

(Image 2 : exemple de produit de cannabis comestible licite et réglementé)

Produit illicite

(Image 3 : exemple de produit de cannabis comestible illicite)

Signalement de problèmes liés aux produits de cannabis

Si vous avez des préoccupations ou souhaitez formuler une plainte au sujet d'un produit de cannabis possiblement illicite ou d'une activité illégale présumée liée au cannabis (par exemple, vous soupçonnez qu'une personne cultive ou vend du cannabis illégalement), vous devez communiquer avec le service de police de votre localité.

Les consommateurs, les professionnels de la santé, l'industrie et le grand public peuvent également signaler leurs préoccupations relatives au cannabis à Santé Canada. Si vos préoccupations ou vos plaintes concernent une violation potentielle des lois ou des règlements fédéraux sur le cannabis, vous pouvez communiquer avec Santé Canada au moyen du formulaire de déclaration relative au cannabis.

Voici des exemples de préoccupations liées aux produits de cannabis :

Étiquetage (ex. : absence d'un message obligatoire relatif à la santé)

Emballage du produit (ex. : formes attrayantes pour les jeunes)

Promotions (ex. : publicité radiophonique sur le cannabis)

Qualité du produit (ex. : moisissures, acariens, oïdium, pesticides)

Site de production de cannabis (ex. : préoccupations en matière de sécurité sur un site autorisé)

Accessoires de cannabis (par exemple, blessure causée par une défaillance)

Santé Canada examine tous les signalements reçus au moyen du formulaire de déclaration relative au cannabis afin de déterminer s'ils relèvent de ses responsabilités et, dans l'affirmative, le Ministère les évaluera et les classera par ordre de priorité en fonction des risques pour la santé et la sécurité publiques. Les mesures prises seront conformes à la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis de Santé Canada. Le cas échéant, il est également possible de transmettre des rapports aux organismes d'application de la loi.

Ce que fait Santé Canada

La Loi sur le cannabis et les règlements connexes créent un cadre juridique strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis partout au Canada. La Loi et ses règlements permettent aux adultes canadiens de se procurer légalement du cannabis de qualité contrôlée, tout en restreignant l'accès des enfants et des jeunes au cannabis.

Les produits illicites ne respectent pas le cadre législatif strict sur le cannabis et peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité publiques. Santé Canada transmet tous les cas connus de produits comestibles illicites aux organismes d'application de la loi pour un suivi et travaille en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada, les organismes d'application de la loi et d'autres intervenants pour perturber le marché illégal du cannabis et protéger les Canadiens et les Canadiennes contre le cannabis illicite non réglementé.

Santé Canada collabore également avec les organismes d'application de la loi, l'Agence des services frontaliers du Canada et les entreprises dont les marques de commerce sont utilisées sur des produits de cannabis comestibles illicites pour faciliter le retrait de ces produits du marché.

La sensibilisation du public est également essentielle à la protection de la santé et de la sécurité publiques. En diffusant des renseignements clairs, cohérents et fondés sur des données probantes relatives à la santé et à la sécurité concernant le cannabis, Santé Canada aide les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix éclairés et à mieux comprendre les méfaits potentiels et les risques liés à la consommation de cannabis. Pour consulter d'autres ressources éducatives sur le cannabis, veuillez visiter le site Web de Santé Canada.

Produits visés

Les produits visés sont des produits de cannabis comestibles illicites qui peuvent causer de sérieux méfaits lorsqu'ils sont consommés, en particulier par des enfants ou des animaux de compagnie. Tous les produits qui présentent des emballages tape-à-l'œil, des images, des noms accrocheurs, des symboles étranges de THC ou qui imitent des marques populaires sont illicites et non réglementés. Évitez de les consommer et signalez-les au service de police de votre localité.

Voici des exemples de produits de cannabis comestibles illicites que Santé Canada connaît :

Produit illicite de contrefaçon

Stoneo

emballé pour ressembler à des biscuits Oreo et offert en plusieurs saveurs

Cheetos

emballé pour ressembler aux grignotines Cheetos et offert en plusieurs variétés

Nerds Rope

emballé pour ressembler aux bonbons Nerds en corde

Froot Loopz

emballé pour ressembler aux céréales Froot Loops

(Medicated Sour) Skittles

emballé pour ressembler aux bonbons Skittles

(Sours Medicated) Starburst Gummies ou Cannaburst Gummies Sours

emballé pour ressembler aux bonbons Starburst

Ruffles, Doritos, Fritos

emballé pour ressembler aux grignotines Ruffles, Doritos et Fritos

(Medicated) Jolly Rancher Gummies Sours

emballé pour ressembler aux bonbons Jolly Ranchers

Stoney Patch

emballé pour ressembler aux bonbons Sour Patch Kids

Airheads Xtremes

emballé pour ressembler aux bonbons Airheads

(Herbivores Edibles) Twonkie

emballé pour ressembler aux bonbons Twinkies

Fruit Gushers

emballé pour ressembler aux bonbons Fruit Gushers

MaryJanerds, notamment :

Sour Watermelon

Sour Patch Kids

Sour Cherry Blasters

Fuzzy Peach

emballé pour ressembler à divers bonbons Maynard

Contenu Web connexe de Santé Canada

Restez branché avec Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits par l'entremise des outils de médias sociaux .

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709