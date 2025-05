AVIS - Hôpital Maisonneuve-Rosemont: point de presse transpartisan

QUÉBEC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que Vincent Marissal, responsable solidaire en matière de Santé et député de Rosemont, André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé et Paul St-Pierre Plamondon, député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, feront un point de presse transpartisan au sujet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ce mardi 6 mai à 8h45 dans le Hall principal de l'hôtel du Parlement.

Ils seront accompagnés pour l'occasion de représentants de la Coalition HMR.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 6 mai



Heure: 8h45



Lieu: Hall principal de l'hôtel du Parlement

