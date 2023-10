AVIS - Heures et jours d'ouverture des établissements commerciaux - Action de grâce 2023

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie rappelle que les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) peuvent garder leurs portes ouvertes au public et accueillir des clients le lundi 9 octobre 2023, jour de l'Action de grâce.

Certaines exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/ouverture-commerces.

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Renseignements: Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]