AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie rappelle aux commerçants et aux consommateurs que, conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1) et au Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H‑2.1, r. 1), les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public le lundi 24 juin 2024, à l'occasion de la fête nationale du Québec, et le lundi 1er juillet 2024, à l'occasion de la fête du Canada.

Des exceptions s'appliquent toutefois. Pour plus de renseignements sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/ouverture-commerces.

