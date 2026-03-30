AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pendant le congé de Pâques

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie souhaite informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux et les consommateurs des heures et des jours d'ouverture des établissements commerciaux pendant le congé de Pâques.

Vendredi 3 avril : ouverts selon les heures normales

: ouverts selon les heures normales Samedi 4 avril : ouverts selon les heures normales

: ouverts selon les heures normales Dimanche 5 avril : fermés

: fermés Lundi 6 avril : ouverts selon les heures normales

Des conditions particulières s'appliquent aux horaires des établissements d'alimentation (de grande et de petite surface) et des pharmacies. Visitez la page Web sur les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail pour en savoir plus .

Projet pilote lié aux heures d'ouverture

Depuis le 11 mars 2026, les commerces non alimentaires ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par la loi peuvent prendre part, sur une base volontaire, à un projet pilote mené à la grandeur du Québec. Ce dernier permet d'élargir leurs heures d'ouverture de 6 h à 21 h du lundi au dimanche, excluant les jours fériés. Les heures d'ouverture des commerces lors des jours fériés continuent donc de s'appliquer.

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]