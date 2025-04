AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pendant le congé de Pâques

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie souhaite informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux et les consommateurs des heures et des jours d'ouverture des établissements commerciaux pendant le congé de Pâques.

Vendredi 18 avril : ouverts selon les heures normales

: ouverts selon les heures normales Samedi 19 avril : ouverts selon les heures normales

: ouverts selon les heures normales Dimanche 20 avril : fermés

: fermés Lundi 21 avril : ouverts selon les heures normales

Des conditions particulières s'appliquent aux horaires des établissements d'alimentation (de grande et de petite surface) et des pharmacies. Visitez la page Web sur les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail pour en savoir plus .

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]