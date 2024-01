Les employés doivent faire preuve de transparence lorsqu'ils publient des avis au sujet de l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou de ses concurrents

GATINEAU, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence met en garde les entreprises contre les avis publiés par leurs employés si ceux-ci ne divulguent pas adéquatement leurs liens avec l'entreprise.

Lorsqu'ils publient des avis en ligne au sujet de leur employeur ou de ses concurrents, les employés doivent divulguer tous les liens qui les unissent à l'entreprise, au produit ou au service dont ils font la promotion, même s'ils donnent leur opinion en toute honnêteté. Ces liens ont le potentiel d'influencer la façon dont les consommateurs évaluent l'indépendance de la personne qui rédige l'avis. Cette obligation s'applique à tous les types d'avis ou d'évaluations, y compris les témoignages publiés sur les médias sociaux.

Toute personne qui rédige ou autorise la rédaction d'avis qui donnent une impression fausse ou trompeuse aux consommateurs peut être tenue responsable au regard de la Loi sur la concurrence.

Les avis doivent être transparents et véridiques pour permettre aux consommateurs de faire des choix d'achat éclairés.

Pour que les entreprises s'assurent de rester du bon côté de la loi, le Bureau leur recommande de :

Former les employés à divulguer correctement leurs liens d'affaires lorsqu'ils publient des avis sur l'entreprise ou sur ses concurrents. S'il leur est impossible de faire apparaître clairement leurs liens commerciaux dans leurs avis, les employés devraient s'abstenir de les publier. Par exemple, les employés ne devraient pas attribuer d'étoiles à des produits ou à des services si la divulgation de la relation professionnelle est soit impossible, soit séparée de l'évaluation globale. Mettre en place un programme de conformité pour éviter que les employés ne publient des avis trompeurs et construire un système de contrôle efficace pour détecter les fautes.

« Les avis en ligne sont souvent au cœur de la décision d'achat d'un consommateur. Les acheteurs tiennent pour acquis que les avis proviennent de vrais clients impartiaux, comme eux. Lorsque des employés publient des avis sans révéler leurs liens avec l'entreprise, les consommateurs sont induits en erreur. Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures vigoureuses pour faire respecter la loi et sévir contre les avis problématiques. »

Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

Les dispositions de la Loi sur la concurrence concernant les pratiques commerciales trompeuses s'appliquent à quiconque fait la promotion d'un produit, d'un service ou d'un intérêt commercial, et ne pas s'y conformer peut entraîner des sanctions importantes.

concernant les pratiques commerciales trompeuses s'appliquent à quiconque fait la promotion d'un produit, d'un service ou d'un intérêt commercial, et ne pas s'y conformer peut entraîner des sanctions importantes. Les entreprises qui disposent d'un programme de conformité solide sont mieux outillées pour éviter que leurs employés ne publient des avis problématiques. Des conseils pour mettre en place un tel programme sont offerts sur le carrefour de la conformité du Bureau.

du Bureau. Pour apprendre à reconnaître et à éviter les avis problématiques, les consommateurs peuvent lire notre alerte à ce sujet .

. Toute personne qui croit être tombée sur un faux avis en ligne ou qui a connaissance d'un effort organisé de la part d'une entreprise pour augmenter ses évaluations ou diminuer celles de ses concurrents devrait le signaler au Bureau de la concurrence .

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

