Produit : Désinfectant pour les mains de marque Daily Shield (NPN 80098979); Lot 6942; date d'expiration : mai 2023.

Problème : Une version contrefaite de désinfectant pour les mains de marque Daily Shield (NPN 80098979, lot 6942, date d'expiration : mai 2023) a été vendue dans un magasin Dollarama de Thunder Bay et pourrait avoir été distribué dans tout le Canada. Santé Canada cherche actuellement à confirmer la liste complète des détaillants où le produit a été vendu.

Ce qu'il faut faire : Si vous avez acheté ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez pour votre santé ou pour votre sécurité. Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou demandez immédiatement une aide médicale. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable sur la santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Problème

Santé Canada informe les Canadiens qu'une version contrefaite d'un désinfectant pour les mains autorisé de marque Daily Shield a été vendue dans un magasin Dollarama de Thunder Bay. La version contrefaite porte l'étiquette NPN 80098979, lot 6942; date d'expiration : mai 2023 et est vendue dans un format de 250 ml.

Santé Canada a été informé par le détenteur de la licence autorisée, Bio Life Sciences Corp./10932540 Canada Inc., que le produit portant le numéro de lot 6942 et la date d'expiration de mai 2023 est contrefait.

Comme la version contrefaite du désinfectant pour les mains Daily Shield n'est pas autorisée et est fabriquée à l'aide d'une formule inconnue, elle peut ne pas être efficace pour tuer les bactéries et les virus et pourrait présenter de graves risques pour la santé. On soupçonne que ce produit contrefait contient du méthanol, dont l'utilisation dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée et pourrait causer des effets secondaires graves ou la mort en cas d'ingestion.

Les produits de contrefaçon sont des versions frauduleuses de produits authentiques et peuvent être nocifs s'ils sont utilisés ou consommés. Les produits de contrefaçon peuvent contenir des ingrédients non mentionnés sur l'étiquette, des additifs dangereux ou d'autres contaminants. En outre, ils peuvent ne pas contenir les ingrédients actifs que les Canadiens s'attendent à trouver dans ces produits.

La chaîne Dollarama a consenti à cesser la vente du désinfectant pour les mains Daily Shield dans tous ses magasins au Canada pendant que Santé Canada poursuit son enquête.

Santé Canada est résolu à mettre fin à la production et à l'importation de médicaments non autorisés ou contrefaits au Canada et n'hésitera pas à prendre d'autres mesures au besoin pour lutter contre cette activité illégale. Pour en savoir plus sur les mesures que prend Santé Canada quant aux produits de santé de contrefaçon, veuillez consulter la Politique sur les produits de santé de contrefaçon de Santé Canada.

Les désinfectants pour les mains doivent être conservés hors de la portée et de la vue des enfants de moins de six ans. Ils doivent toujours être utilisés sous la supervision d'un adulte. Comme pour tous les produits de santé, il faut toujours lire et suivre les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Il ne faut jamais boire ou manger du désinfectant pour les mains, car l'ingestion, même en petites quantités, peut être dangereuse ou mortelle.

Ce que doivent faire les consommateurs

Si vous avez ce produit, cessez de l'utiliser.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou obtenez une assistence médicale immédiatement.

Signalez à Santé Canada les effets indésirables liés à un produit de santé et transmettez-lui vos plaintes concernant ces produits.

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]