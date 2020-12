OTTAWA, ON, le 22 déc. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produits : Divers équipements de protection individuelle (EPI), dont des blouses d'isolement, des masques faciaux et des gants, vendus par Maskopia (anciennement connu sous le nom de Medkem Canada Inc.)

Problème : Santé Canada avise les Canadiens que l'entreprise Maskopia (anciennement connue sous le nom de Medkem Canada Inc.) de Brampton (Ontario), vend des instruments médicaux par l'intermédiaire des médias sociaux et de sites Web comme Kijiji sans avoir obtenu de Santé Canada la licence d'établissement pour instruments médicaux (LEIM) requise.

Que faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces blouses, masques, gants et autres EPI et jetez-les sur-le-champ. Ils pourraient ne pas offrir le niveau de protection annoncé.

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que l'entreprise Maskopia (anciennement connue sous le nom de Medkem Canada Inc.) de Brampton (Ontario), vend des équipements de protection individuelle (EPI), dont des blouses, des masques et des gants, par l'intermédiaire des médias sociaux et de sites Web comme Kijiji sans avoir obtenu de Santé Canada la licence d'établissement pour instruments médicaux (LEIM) requise. On recommande aux Canadiens de cesser immédiatement d'utiliser ces produits et de les jeter; ils pourraient ne pas offrir le niveau de protection annoncé parce que leur qualité et leur innocuité n'ont pas été vérifiées.

Cette entreprise n'est pas titulaire d'une LEIM, qui est requise pour pouvoir importer ou vendre des instruments médicaux (dont des EPI) au Canada. De plus, Santé Canada a rejeté une demande de l'entreprise visant à obtenir l'autorisation de vendre ses blouses au titre de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19 parce qu'elle ne respectait pas toutes les exigences.

Malgré l'ordre de cessation de vente donné par Santé Canada, la société a continué de vendre ses blouses d'isolement à divers professionnels de la santé et consommateurs. Maskopia a également fait de la publicité mensongère et a vendu des masques non médicaux comme étant des masques médicaux.

Santé Canada a saisi les produits suivants de l'entreprise :

Masques N95

Masques K95

Blouse d'isolement

Écrans faciaux

Écrans faciaux pour le RCR

Masques en tissu vendus comme des masques chirurgicaux

Masques chirurgicaux à usage unique

Gants en latex et en vinyle

Pour en savoir plus sur les blouses médicales, les EPI et le processus d'autorisation de Santé Canada, consultez la page Équipement de protection individuelle contre la COVID-19 (ÉPI).

Conseils aux consommateurs

Cessez immédiatement d'utiliser et jetez les blouses, masques, gants ou autres EPI qui ont été achetés auprès de Maskopia (anciennement connu sous le nom de Medkem Canada Inc.) ou à partir de ses sites connexes de médias sociaux.

Renseignez-vous sur les risques associés à l'achat de produits de santé assortis d'allégations non autorisées sur leur capacité à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID-19.

Si vous avez des informations sur la vente ou la publicité de produits de santé non conformes liés à la COVID-19, transmettez-les à Santé Canada .

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]