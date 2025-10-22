22 octobre 2025 : mise à jour

Pour prévenir les maladies, il est recommandé aux personnes de respecter une bonne hygiène des mains et de se laver fréquemment les mains après avoir été en contact avec des chiens, leur nourriture, leurs gâteries et leurs excréments.

Détails de l'éclosion Nombre de cas de la maladie 31 Provinces et territoires ayant des cas répertoriés (nombre de cas) L'Alberta (14)

La Colombie-Britannique (14)

L'Ontario (2)

Les Territoires du Nord-Ouest (1) Nombre d'hospitalisations 7 Nombre de décès 0 Sexe 58 % sont des femmes Intervalle d'âges en années 0 à 87 ans Rappel du produit Non État de l'enquête Active

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Au Canada, les aliments destinés aux animaux de compagnie ne sont pas assujettis aux mêmes règlements et tests que ceux destinés aux humains. Les aliments et les gâteries pour chiens peuvent être contaminés par des bactéries, notamment la salmonelle, qui peuvent rendre les humains et les chiens malades. Vous pouvez contracter la salmonelle par contact avec un chien, sa nourriture, ses gâteries ou ses excréments. Même si les chiens ne présentent aucun signe de maladie, ils peuvent tout de même infecter les personnes qui sont en contact avec eux ou leur environnement.

L'exposition à certaines gâteries pour chiens des marques Puppy Love et Puppy World a été identifiée comme une source probable de certaines des maladies signalées dans le cadre de cette éclosion.

La salmonelle a été détectée dans les échantillons suivants :

Gâteries Puppy World à base de poumons d'agneau (sachets de 150 g, 340 g et 454 g)

Gâteries Puppy Love à base d'ailes de poulet (sachets de 120 g)

Gâteries Puppy Love à base de poitrine de poulet (sachets de 120 g et 300 g)

Gâteries Puppy Love à mâcher à base de bœuf, 6 pouces (paquet économique, quatre morceaux)

Gâteries Puppy Love « Twisty Jr. » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Jr Ribbon » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Curly » au bœuf canadien (paquet économique, cinq morceaux

Gâteries Puppy Love « Bully » au bœuf 30 cm (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Slim » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Jr Bully Mini » au bœuf 4-5 pouces (paquet économique, dix morceaux)

L'enquête est en cours et d'autres sources de l'éclosion pourraient être soulevées. Cet avis sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Pour réduire le risque de tomber malade après avoir été en contact avec un chien, sa nourriture ou ses gâteries :

Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon immédiatement après avoir manipulé tout type d'aliment ou de gâterie pour chien.

Apprenez aux enfants à se laver soigneusement les mains, avec de l'eau et du savon, chaque fois qu'ils ont touché des chiens, leur nourriture ou leurs gâteries.

Lavez et désinfectez tous les récipients, ustensiles et surfaces qui ont été en contact avec de la nourriture ou des gâteries pour chiens avant de les réutiliser. Cela comprend les bols de nourriture et d'eau, les comptoirs, les micro-ondes et les réfrigérateurs.

Utilisez de la vaisselle et des ustensiles réservés à votre chien et lavez-les séparément des autres.

Conservez toute la nourriture et les gâteries pour chiens loin des aliments destinés à la consommation humaine ou de leur lieu de préparation, et hors de portée des jeunes enfants. Ramassez les contenants de nourriture et de gâteries lorsque votre animal a fini de les utiliser.

Suivez les instructions de conservation figurant sur l'emballage des aliments et des gâteries pour chiens, y compris les instructions relatives à la réfrigération et à la congélation si nécessaire, afin d'éviter qu'ils ne s'abîment.

Lisez les étiquettes sur les aliments et les gâteries pour chiens afin de connaître les ingrédients, la date de péremption du produit et si les aliments sont cuits ou crus. Les aliments et les gâteries crus pour animaux de compagnie peuvent être frais, congelés, déshydratés ou lyophilisés.

Lavez-vous les mains après avoir été en contact avec un chien et après avoir manipulé ses excréments.

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent transmettre la bactérie à d'autres personnes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie sont les suivantes :

Lavez-vous les mains pour réduire la transmission des maladies infectieuses

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Symptômes

Un large éventail de symptômes est associé à la salmonellose. Il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme. Dans le cas contraire, ceux-ci se manifestent habituellement dans les 6 à 72 heures suivant l'exposition.

Vous pourriez ressentir les symptômes suivants :

frissons

fièvre

nausée

diarrhée

vomissements

crampes abdominales

maux de tête soudains

La plupart des symptômes disparaissent dans les quatre à sept jours.

La plupart des gens guérissent entièrement sans soins supplémentaires, mais certaines personnes peuvent être atteintes d'une forme de la maladie plus grave :

nécessitant des soins hospitaliers;

entraînant des effets sur la santé à long terme ou le décès.

Symptômes de la salmonellose (Salmonella)

Résumé de l'enquête

Il y a 31 cas humains confirmés en laboratoire de Salmonella Oranienburg liés à cette éclosion :

L'Alberta (14)

La Colombie-Britannique (14)

L'Ontario (2)

Les Territoires du Nord-Ouest (1)

Les personnes sont tombées malades entre la mi-février et la fin septembre 2025. Parmi les cas signalés, sept personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'est à déplorer. Les personnes atteintes de la maladie ont entre 0 et 87 ans et sont en majorité des femmes (58 %).

De nombreuses personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir manipulé des aliments et des gâteries pour chiens avant de tomber malades, notamment des croquettes, des gâteries déshydratées et lyophilisées. Aucun fournisseur commun d'aliments ou de gâteries pour chiens n'a été recensé. L'enquête est en cours et cet avis sera mis à jour au fur et à mesure de son évolution.

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées, en raison de la période entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Jusqu'à un mois peut s'écouler à partir du moment où une personne tombe malade, consulte un médecin, se fait tester et obtient la confirmation de ses résultats. Dans le cas de cette éclosion, la période de déclaration de la maladie se situe entre 15 et 101 jours après son apparition.

Le présent avis contient uniquement les cas confirmés en laboratoire. Le nombre réel de personnes malades au Canada est probablement beaucoup plus élevé. De nombreuses personnes ont des symptômes légers et ne consultent pas un médecin et ne se font donc pas tester. Des chercheurs estiment que pour chaque cas de Salmonella signalé à la santé publique, 26 autres cas ne sont pas déclarés.

