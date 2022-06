Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains « Smoothies » et « Oats » de marque Revive Superfoods en raison d'une contamination possible aux norovirus des framboises utilisées dans ces produits

Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-certains-smoothies-et-oats-marque-revive-superfoods-en-raison-contamination

OTTAWA, ON, le 18 juin 2022 /CNW/ -

Résumé

Revive Superfoods

Certains « Smoothies » et « Oats »

Revive Organics Inc.

Aliments - Contamination microbienne - Norovirus

Produits céréaliers (Gruau), Autres

Les produits visés ne doivent pas être consommés

Grand public

Classe 2

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Revive Superfoods « Açaí Twist Smoothie » 201 g 8 54681 00005 3 2022-10-11 2022-10-19 2022-10-20 2022-11-06 2022-11-09 2022-11-12 Revive Superfoods « Berry Blü Smoothie » 194 g 8 54681 00009 1 2022-10-13 2022-10-20 2022-10-21 2022-10-27 2022-11-04 2022-11-10 Revive Superfoods « Berry Patch Oats » 176 g 8 54681 00012 1 2022-10-20 2022-10-27 2022-11-03 Revive Superfoods « Coconut Cream Smoothie » 190 g 8 54681 00016 9 2022-10-13 2022-10-19 2022-10-27 2022-11-05 2022-11-12 Revive Superfoods « Heart Beet Smoothie » 207 g 8 53267 00112 5 2022-10-07 2022-10-13 2022-10-20 2022-11-03 Revive Superfoods « Raspberry & Mango Smoothie » 188 g 8 54681 00026 8 2022-10-13 2022-10-20 2022-10-27 2022-11-02 2022-11-03 2022-11-10 Revive Superfoods « Strawberry Zen Smoothie » 222 g 8 54681 00003 9 2022-10-12 2022-10-20 2022-10-21 2022-10-22 2022-11-03 2022-11-12

Problème

Revive Organics Inc. procède au rappel des produits visés parce que les framboises utilisées dans ces produits pourraient être contaminées par des norovirus.

Les produits visés par le rappel ont été vendus à l'échelle nationale et en ligne.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez des produits visés par un rappel.

Ne consommez pas des produits visés par un rappel.

Des produits visés devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l'exposition. Souvent, la maladie se manifeste brusquement. Même si vous avez déjà été infecté par un norovirus, vous pouvez l'être de nouveau. Les principaux symptômes des maladies causées par un norovirus sont de la diarrhée, des vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), des nausées et des crampes abdominales. D'autres symptômes inclus une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours, les symptômes disparaissant d'eux-mêmes, et aucun effet à long terme ne subsiste après la maladie. Comme pour toute maladie causant une diarrhée ou des vomissements, les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Si le cas est grave, l'administration de liquides par voie intraveineuse à l'hôpital peut être nécessaire.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché des produits faisant l'objet du rappel.

Renseignements aux médias ou au public

Coordonnées de l'entreprise

Revive Organics Inc.

Courriel : [email protected]

Demandes de renseignements du public

Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis)

Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international)

Courriel : [email protected]

Renseignements généraux pour les médias

Téléphone : 613-773-6600

Courriel : [email protected]

