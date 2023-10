MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - CFA Montréal, l'Association qui représente les intérêts de plus de 3400 professionnels de l'investissement et 1500 candidats à la profession dans le Grand Montréal, est heureuse d'annoncer la nomination de Sandy Poiré, CFA, à titre de présidente de son conseil d'administration ainsi que l'entrée en poste de trois nouveaux administrateurs. Sandy Poiré succède aujourd'hui à Odrée Ducharme, CFA, présidente sortante, qui a occupé cette fonction au cours des deux dernières années.

Diplômée d'un baccalauréat en commerce de l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et détentrice d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's, Sandy est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe de rendement absolu de la division des investissements au CN depuis 2011. Elle était initialement responsable du secteur industriel pour les portefeuilles d'actions européennes, de l'Asie-Pacifique ainsi que des marchés émergents.

« Depuis plusieurs années, l'approche visionnaire et les nombreuses réalisations de Sandy auprès de la relève et des femmes en finance lui ont valu une ascension rapide au sein du comité exécutif. En tant que vice-présidente du conseil d'administration et responsable du comité de gouvernance, elle s'est démarquée par son leadership en pilotant des projets stratégiques d'envergure qui ont amélioré nos pratiques de façon significative. Cela fait d'elle un choix avisé pour guider notre Association dans son évolution », a souligné Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

« Je suis honorée par cette nomination et très enthousiaste à l'idée de pouvoir poursuivre mes efforts au sein du conseil d'administration afin de faire rayonner notre mission. Nous évoluons dans une industrie qui est en constante transformation et cela nécessite beaucoup d'agilité et d'ouverture pour faire face aux nouveaux défis comme, entre autres, l'arrivée de l'intelligence artificielle et les nouvelles façons de travailler de la génération Z. L'avenir de la profession passe par un positionnement stratégique auprès de la communauté de la finance, la valorisation de la relève et le développement des compétences de nos membres. Ma priorité sera le développement d'un nouveau plan stratégique qui sera porteur pour le futur de l'Association » a déclaré Sandy Poiré, CFA, présidente de CFA Montréal.

La direction de CFA Montréal tient à reconnaître la contribution remarquable d'Odrée Ducharme, qui œuvre depuis plus de sept ans au sein de l'Association. Elle a amorcé, entre autres, des projets marquants en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI). Sous sa présidence, menée sous le sceau de l'innovation, l'Association a concrétisé une transformation organisationnelle importante et a remporté le prix de l'Association émérite de l'année en 2023 (plus de 1000 membres) du CFA Institute. L'implication d'Odrée au sein de CFA Montréal se poursuivra au cours des deux prochaines années à titre de présidente sortante.

Trois nominations au conseil d'administration de CFA Montréal

Lors de son assemblée générale annuelle du 25 octobre 2023, CFA Montréal a également dévoilé la composition de son conseil d'administration pour 2023-2024. L'administratrice et les administrateurs nouvellement élus sont :

Daniel Conti , CFA

Danielle Filistin , CFA

Karl Gagné, CFA

Ces derniers se joignent aux membres du conseil :

Lise Estelle Brault , CFA

Michel Charron , CFA

Tamara Close , CFA

Ludovic Dumas , CFA

Carl Robert , CFA, président honoraire

président honoraire Jessica Younes-Fraiberger, CFA

Les administrateurs suivants composent le nouveau comité exécutif de CFA Montréal :

Sandy Poiré , CFA, présidente

, CFA, présidente Odrée Ducharme, CFA, présidente sortante

présidente sortante Haig Vanlian , CFA , vice-président

vice-président Jean-François Tremblay , CFA , trésorier

, trésorier Julie-Andrée Côté, CFA, secrétaire

« Les membres qui siègent à ce conseil d'administration renouvelé possèdent un niveau d'expertise exceptionnel. Ensemble, nous travaillerons à poursuivre la croissance de notre profession pour les deux prochaines années, tout en promouvant nos valeurs d'éthique et d'excellence liées au titre CFA », a précisé Jo-Ann Hajdamacha.

CFA Montréal tient à remercier l'administratrice et les administrateurs sortants pour leur dévouement, l'ensemble de leurs réalisations respectives ainsi que l'impact positif qu'ils laissent sur l'organisation :

Jean-Bastien Auger , CFA

Julie Ducharme , CFA

Thomas Gagné, CFA

Pour consulter l'ensemble des profils des administratrices et des administrateurs, veuillez cliquer ici.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de plus de 3400 professionnels de l'investissement et 1500 candidates et candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

