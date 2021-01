Avis de nomination : Une nouvelle directrice générale au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

LÉVIS, QC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), M. Michel Gauthier, est heureux d'annoncer la nomination de madame Marie-Josée Paquette au poste de directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM).

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (Groupe CNW/Conseil québécois de la coopération et de la mutualité)

Reconnue pour son leadership positif, madame Paquette est impliquée au sein du mouvement coopératif et mutualiste depuis 2014. Engagée au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité à titre de conseillère principale aux communications et aux relations gouvernementales, elle a par la suite été promue directrice Communication et Affaires publiques. Elle a également été la directrice exécutive du bureau de la présidente de l'Alliance coopérative internationale.

« Sa formation, son expertise, sa connaissance du mouvement coopératif et mutualiste et de son écosystème ainsi que sa passion pour le développement économique et social du Québec sont autant d'éléments qui contribueront à poursuivre la mission de l'organisation et assureront la croissance et le développement du mouvement coopératif et mutualiste québécois », souligne M. Michel Gauthier.

Au cours de son parcours dans le mouvement coopératif et mutualiste, elle a contribué à la signature d'ententes majeures, à la création de projets structurants et au rayonnement des coopératives et des mutuelles québécoises sur la scène internationale. « Je suis très reconnaissante de la confiance que me témoigne le conseil d'administration. Le CQCM est l'organisation que se sont donnée les réseaux pour créer une force collective. C'est donc avec enthousiasme, et avec l'ensemble de l'équipe, que j'appuierai les efforts des réseaux coopératifs et mutualistes à faire prospérer les coopératives et les mutuelles du Québec » indique Mme Paquette.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

