MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Société québécoise du cannabis (SQDC) est fier d'annoncer la nomination de Suzanne Bergeron au poste de présidente et cheffe de la direction de la SQDC. Madame Bergeron devient ainsi la première femme à diriger la SQDC. Elle entrera en fonction le 27 novembre prochain.

Suzanne Bergeron (Groupe CNW/Société québécoise du cannabis)

Détentrice d'un MBA exécutif, EMBA McGill-HEC Montréal, d'une formation en gouvernance de l'IGOPP (Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques) ainsi que d'un certificat de développement exécutif de l'Université Cornell, Suzanne Bergeron possède près de 20 ans d'expérience dans la gestion stratégique, le développement des talents et la planification stratégique de la relève exécutive.

Elle a œuvré pendant 18 ans chez Sodexo, une entreprise mondiale offrant des services de restauration, de gestion des installations et des équipements. Elle y a occupé successivement les postes de directrice des services administratifs (Canada), directrice des événements de formation (Canada), chef de cabinet du Comité exécutif de Sodexo (France), responsable gestion de talents (France), vice-présidente des ressources humaines (Canada), présidente de Sodexo Canada et directrice mondiale gestion de talents. Au cours de sa carrière, Mme Bergeron a contribué à faire de Sodexo un partenaire d'affaire incontournable dans son industrie et un employeur de choix, au Canada comme en Europe.

Dans son rôle de présidente et cheffe de la direction, Mme Bergeron pilotera l'ensemble des opérations de la SQDC afin qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission d'assurer la distribution du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d'intégrer les consommateurs au marché licite et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment, en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.CA.

Renseignements: Vanessa Roland, Relations médias, 514 966-8963, [email protected]