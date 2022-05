AVIS DE NOMINATION - Mme Sonia Caron se joint au conseil d'administration de l'Institut national des mines

Actuellement, directrice de services (FP-SAE) et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James dans la région du Nord-du-Québec depuis 2016, elle est reconnue pour son engagement et sa volonté d'actualiser l'offre de formation professionnelle au Québec, notamment dans le secteur minier. « L'Institut national des mines est pour moi un leader mondialement reconnu pour son expertise et son innovation en formation minière afin de répondre aux besoins de la mine 4.0. Je suis fière et très heureuse de rejoindre le conseil d'administration de l'INMQ afin de contribuer à sa mission; mission qui est en parfaite adéquation avec l'énergie et la passion que mon équipe, mes collaborateurs et moi-même investissons, au quotidien, dans la formation d'une main-d'œuvre compétente et qualifiée », a exprimé la nouvelle membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines à titre de représentante du secteur de l'enseignement secondaire en formation professionnelle, concerné par le secteur minier.

Mme Caron a su positionner avantageusement son organisation au cours des dernières années en déployant son leadership pédagogique au sein de son organisation, mais, et elle a également contribué au succès d'autres organisations en occupant le titre de Vice-présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail, présidente de l'Association des cadres scolaires du Québec (secteur Baie-James) et en siégeant à l'Assemblée des partenaires de la Société du Plan Nord. Son expertise en formation minière en contexte nordique, sa détermination, sa rigueur et son expérience terrain sauront certainement servir les travaux de l'Institut national des mines, notamment la formation professionnelle du secteur minier.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

