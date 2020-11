Avis de nomination - Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale à l'Institut national des mines

VAL-D'OR, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration de l'Institut national des mines du Québec (INMQ), le président M. Guy Belleau ainsi que M. Jean-François Pressé président-directeur général sont fiers de présenter la nouvelle secrétaire générale de l'Institut national des mines.

Mme Sarah Tremblay entrera en poste comme secrétaire générale de l'Institut national des mines en janvier 2021. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Mme Tremblay est titulaire d'un baccalauréat en administration avec cheminement en gestion des ressources humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que d'un certificat en droit de l'Université Laval. Riche d'une expérience de près de 20 ans dans le monde de l'éducation dont les huit dernières comme secrétaire générale au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, elle assurera notamment le fonctionnement des rencontres du conseil d'administration et du comité de gouvernance et d'éthique, à soutenir les membres en matière de saines pratiques de gestion et de gouvernance et à assister la direction générale dans l'élaboration de documents stratégiques et de gestion tels que les priorités organisationnelles et la reddition de comptes.

Parmi ses nombreuses réalisations, Mme Tremblay a participé à l'élaboration de la mise en œuvre d'un plan d'action en matière de saines pratiques de gestion et de gouvernance comprenant une reddition de comptes mensuelle au ministre et à l'élaboration de plateformes Internet afin de positionner publiquement certaines instances et leur offrir un lieu d'entreposage commun de leur patrimoine archivistique ou un lieu de partage d'information. Mme Tremblay détient des compétences en stratégie organisationnelle et en gestion de crise. Elle possède également une vision organisationnelle, un sens de l'éthique et politique très aiguisés qui sauront certainement profiter à l'organisation. Intègre, rigoureuse, authentique et dynamique, Mme Tremblay est impatiente de mettre à profit ses compétences pour le meilleur bénéfice de l'Institut national des mines.

Mme Tremblay aura également pour tâches de jouer un rôle-conseil à titre de membre de la direction en matière de gouvernance et de participer à la planification stratégique, à la gestion des risques et à la coordination de l'ensemble des activités de l'Institut. Elle veillera à la planification, à la préparation et aux suivis des séances du conseil d'administration et de ses comités. Elle rédigera également tout règlement, politique ou directive internes de l'Institut en conformité avec les lois, règlements ou directives gouvernementaux que l'Institut est tenu de respecter. Elle apportera son soutien logistique ou rédactionnel auprès des autres membres de l'équipe.

Grâce à son profil académique et professionnel, Mme Tremblay représentera indéniablement une valeur ajoutée à l'Institut national des mines. Elle entrera en poste au cours du mois de janvier 2021. Mme Tremblay succèdera à Mme Lyne Bisson qui occupait ce poste depuis la création de l'organisation en 2010.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il conseille le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge afin de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier. L'Institut contribue à faire de la main-d'œuvre minière au Québec, la meilleure monde.

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Karine Lacroix, conseillère en communication, Institut national des mines, Tél. : 819 825-4667, poste 2904, [email protected]

Liens connexes

http://www.inmq.gouv.qc.ca/