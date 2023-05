AVIS DE NOMINATION - Mme Marjolaine Drouin, nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Institut national des mines

VAL-D'OR, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Au nom des membres du conseil d'administration de l'Institut national des mines, la présidente-directrice générale, Mme Christine Duchesneau, est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Marjolaine Drouin à titre de présidente du conseil d'administration de l'organisation. Mme Drouin devient ainsi la première femme de l'histoire de l'Institut à occuper ce poste.

Mme Marjolaine Drouin, nouvelle présidente du conseil d’administration de l’Institut national des mines (Groupe CNW/Institut national des mines)

Détentrice d'un baccalauréat en métallurgie de l'Université Laval, Mme Drouin évolue dans le secteur minier québécois depuis 25 ans et dirige des équipes multidisciplinaires depuis plus de 20 ans. Elle occupait jusqu'à tout récemment le poste de surintendante générale à la mine Goldex de Mines Agnico Eagle Limitée en Abitibi-Témiscamingue, et transitionne actuellement vers un nouveau poste au sein de l'équipe du siège social de l'entreprise. Ayant une carrière enviable, Mme Drouin a travaillé dans les principales régions minières du Québec à titre de surintendante concentrateur à la mine Matagami, une compagnie de Glencore dans la région du Nord-du-Québec, ainsi qu'à titre de cheffe de section Métallurgie pour ArcelorMittal à Fermont dans la région de la Côte-Nord. Ses expériences au sein de différents types d'exploitation minière serviront assurément le mandat de l'Institut national des mines afin de favoriser le développement de la formation minière au Québec et de répondre aux enjeux actuels et futurs de l'industrie.

Mme Drouin reconnaît le défi important que représente la qualification ainsi que la formation de la main-d'œuvre dans le secteur minier. Ses nombreuses années au sein de l'industrie lui ont permis de naviguer à travers différents cycles et de faire face à des défis variés sur les plans social, environnemental et technologique. « Je souhaite pouvoir apporter un éclairage sur les défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, en plus d'apporter une perspective globale sur l'industrie minière et ses réalités. Le rôle-conseil auprès de M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation au gouvernement du Québec, dans la mise en œuvre d'une offre de formation actuelle et de qualité dans le secteur minier représente un défi inspirant », a souligné la nouvelle présidente du conseil d'administration, Mme Drouin.

Ayant siégé à différents comités de direction depuis 2005, Mme Drouin possède tous les atouts requis pour occuper ce poste stratégique de l'organisation. Son intégrité, sa loyauté et son leadership lui permettront d'accomplir ses responsabilités à la présidence afin d'assurer une saine gouvernance et gestion des fonds publics tout en veillant à l'atteinte des objectifs de l'organisation.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

