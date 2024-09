Avis de nomination - M. Vincent Rousson, nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut et renouvellement du mandat de M. Sylvain Blais

Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, Vincent Rousson est recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) depuis le 1er mars 2021. Professeur, chercheur et administrateur, il compte plus de 25 années d'expérience dans le milieu universitaire.

Ayant rejoint l'UQAT en 1998, Vincent Rousson a occupé successivement les postes de chargé de cours et de professeur à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation pendant 10 ans. C'est en 2008 qu'il se retrouve à la tête du campus de Val-d'Or en tant que directeur. Après avoir veillé au développement de nombreux services et infrastructures, tissé des liens privilégiés avec de nombreux partenaires territoriaux, notamment des communautés autochtones, il accède en 2019 au poste de vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats. Depuis 2021, il est le recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

À titre de représentant provenant des secteurs de l'enseignement collégial et universitaire, concernés par le secteur minier, son parcours professionnel est en phase avec la mission de l'Institut national des mines. Reconnu comme l'un des leaders au Québec pour le développement de l'enseignement supérieur, son sens du partenariat et son expérience à divers postes dans le monde l'éducation saura certainement aiguiller les membres du conseil sur l'actualisation de la formation minière au Québec afin de répondre à l'évolution de l'industrie en constant changement. « C'est un grand honneur de contribuer à une organisation qui a un impact aussi significatif en matière de soutien en lien avec l'éducation dans le secteur minier. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec mes collègues pour relever les défis à venir et de mettre à profit l'expertise de l'UQAT dans ce domaine stratégique, au service de l'intérêt collectif. Je remercie le Conseil des ministres pour sa confiance », a exprimé M. Rousson.

Sylvain Blais, renouvellement de mandat comme membre du conseil d'administration

Occupant le poste de représentant provenant des secteurs de l'enseignement collégial et universitaire, concernés par le secteur minier, depuis le 21 décembre 2016, M. Sylvain Blais, est actuellement directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il voit ainsi son mandat renouvelé à titre de membre provenant des secteurs de l'enseignement collégial et universitaire, concernés par le secteur miner. Membre engagé et visionnaire, M. Sylvain Blais collabore à la réussite de l'organisation en considérant l'apport de la formation et le développement des compétences pour l'industrie. Sa volonté de faire évoluer la formation menant au secteur minier québécois, quelle que soit sa forme, transparaît dans son implication au sein du conseil.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

