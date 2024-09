Avis de nomination : deux nouveaux vice-présidents se joignent à la SQDC

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) est très heureuse d'accueillir au sein de son équipe de direction deux nouveaux vice-présidents. À partir d'aujourd'hui, Yves Lokossou occupe le poste de vice-président, Technologies de l'information et cybersécurité et Jean-François Dulac-Lemelin est désormais vice-président principal, Expérience client.

« Je suis très enthousiaste de l'arrivée en poste d'Yves et de Jean-François et je suis confiante qu'ils apporteront une solide contribution à l'évolution de la SQDC. Après un rapide déploiement de succursales depuis notre lancement, notre plan stratégique vise spécifiquement à continuer à mieux servir notre clientèle. Nous avons déjà commencé à bonifier l'expérience de nos clients et clientes, et en matière de technologie de l'information et cybersécurité, les organisations doivent accélérer leur transformation numérique tout en redoublant de vigilance et en prenant toutes les mesures évolutives et appropriées pour assurer la protection des données. Ces deux nouveaux coéquipiers sauront répondre aux défis de notre organisation », déclare la présidente et cheffe de la direction de la SQDC, Suzanne Bergeron.

Vice-président, Technologies de l'information et cybersécurité

Yves Lokossou possède plus de 20 ans d'expérience en technologies de l'information, dont environ 15 ans dans de grandes organisations financières comme la Banque Nationale du Canda et Intact corporation financière. Fort de diplômes d'ingénieur d'application de l'INGESUP à Paris et d'études supérieures spécialisées de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'un MBA exécutif des Universités HEC Montréal et McGill, Yves est reconnu pour ses compétences en gestion de la transformation stratégique, en développement des équipes et des projets technologiques et dans l'implantation des pratiques de sécurité informatique.

« Je suis très heureux de rejoindre la SQDC, une équipe composée de personnes talentueuses et passionnées qui s'investissent chaque jour dans une mission », soutient Yves Lokossou.

Vice-président principal, Expérience client

Jean-François Dulac-Lemelin œuvre dans le secteur du service à la clientèle depuis près de 15 ans, d'abord à La Capitale assurances générales, puis à Beneva où il a notamment joué un rôle prépondérant dans le regroupement de La Capitale et de SSQ sous la bannière Beneva. Il possède une solide expérience en évolution des modèles opérationnels, en expérience client et en gestion d'équipe élargie. Détenteur également d'un MBA Exécutif des Universités HEC Montréal et McGill, Jean-François est diplômé de l'Université Laval en droit et membre du Barreau du Québec. Véritable joueur d'équipe, il est reconnu pour sa capacité à mobiliser les gens dans un contexte multisites, en misant sur la transparence, la communication bidirectionnelle et l'autonomisation.

« Je suis impatient de cocréer avec les équipes, le futur de l'organisation qui a à cœur d'offrir la meilleure expérience à nos clients », souligne Jean-François Dulac-Lemelin.

