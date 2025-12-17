Avis de ne pas consommer de pistaches vendues par l'entreprise Intermarché Palumbo Des Ormeaux

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Intermarché Palumbo Des Ormeaux, située au 2710, rue Des Ormeaux, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie Salmonella.

Pistaches crues écale (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

La présente mise en garde fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en raison d'une éclosion nationale d'infections à Salmonella liée à des pistaches contaminées, importées d'Iran et distribuées dans divers établissements à travers le Canada.

Dénomination du produit Format Lot visé « PISTACHES SANS ÉCALES » Variable Unités vendues entre le

25 septembre et le

15 décembre 2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente entre le 25 septembre et le 15 décembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent et vendu à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

La consommation d'aliments contaminés par la bactérie Salmonella peut causer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, cette maladie peut causer des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, elle peut se manifester par des symptômes de courte durée comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée parfois accompagnée de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Ils durent en moyenne de 3 à 7 jours. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5517

